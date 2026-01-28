Xàtiva proyecta 400 plazas para aliviar la falta de aparcamiento

El Partido Popular y el equipo de gobierno de Xàtiva polemizaron ayer sobre la gestión de las plazas de aparcamiento en la ciudad. Marcos Sanchis, portavoz popular, puso en valor la gestión realizada por el PP en materia de aparcamiento: «El Partido Popular creó 1.500 plazas de aparcamiento en Xàtiva. El PSOE de Roger Cerdà, tras 12 años en el gobierno, no ha creado ni una sola plaza nueva y ni siquiera es capaz de mantener las que ya existen».

Y desde el departamento municipal de Movilidad le respondieron que ultiman la salida de unas 400 plazas, repartidas en dos zonas diferentes: los aparcamientos de Corts Valencianes y Villa María.

El aparcamiento de Corts Valencianes es un proyecto que lleva años coleando en la capital de la Costera. Incluso, fue incluido en las apuestas electorales de Xàtiva Unida en esta materia lanzadas en 2023. Antes, el PSPV hizo lo mismo en el ejercicio 2019.

Las fuentes municipales consultadas explicaron ayer que «hay un proyecto para abrir la zona en la donde tenemos cerca de 200 plazas. La idea es que opere como, aparcamiento disuasivo de rotación para los visitantes que vienen a Xàtiva desde la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida y la zona interior de la Costera. Es un proyecto con cámaras de videovigilancia y barreras eléctricas. Estamos en negociaciones con el resto de propietarios». Consultados sobre una posible fecha para la puesta en marcha de esta bolsa de plazas de aparcamiento, desde el consistorio explicaron que «depende de las negociaciones con todos los propietarios». Este proyecto lleva años en los cajones del Ayuntamiento. Se creó en el año 2006 con la urbanización de la zona, con el PP en el poder. Y se finalizó en 2008. Y en el 2013, el entonces gobierno municipal -también popular- planteaba dudas. Han pasado 13 años.

Sobre las 200 plazas del parking «disuasorio» de Villa María, las intenciones del departamento de Movilidad pasa por hacer un parque con zona de estacionamiento, 200 plazas totales: «Servirá como aparcamiento disuasivo y para dinamizar aquella zona, que llevaba degradada más de 20 años. Será una zona verde que integrará parking y zona de recreo familiar».

Las fuentes consultadas explicaron que «en verano ya se hizo una limpieza con máquinas y ahora se va a instalar la primera zona de juegos infantiles con mesas para pícnic. Esto es lo primero que ya está adjudicado. Después, se realizará la plantación de arbolado y la adecuación del resto del espacio».

El parking de Villa María formaba parte de la bolsa de estacionamientos que el consistorio ofreció a los visitantes con motivo de la Fira para intentar paliar -sin éxito- el embudo de tráfico generado durante unas fechas en las que el trasiego de coches y personas crece de forma exponencial en la capital de la Costera.

Por último, el pasado mes de diciembre se hizo público que el Ayuntamiento de Xàtiva ha licitado por 93.541,88 euros las obras para el acondicionamiento de un nuevo aparcamiento detrás de la Seu tras diez años de gestiones.