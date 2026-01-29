El área Xàtiva-Ontinyent encabeza las consultas de salud mental en las comarcas valencianas

La pandemia de la covid-19 vino acompañada de una epidemia más silenciosa pero igualmente destructiva que se tradujo en un notable incremento de los trastornos psicológicos entre la población. La alerta sanitaria quedó desactivada, pero el número de atenciones ha continuado su senda ascendente en los últimos años.

El Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent contabilizó en 2024 un total de 61.031 consultas de salud mental. Son 2.336 más que en 2023 y 37.000 más que en el año previo a la crisis del coronavirus, el equivalente a un aumento del 151% desde entonces. En ningún otro ámbito sanitario de alcance comarcal de la Comunitat Valenciana se contabilizaron tantas atenciones, según se desprende de la última memoria de la actividad asistencial que acaba de publicar la Conselleria de Sanidad.

La cifra de consultas de salud mental en el área Xàtiva-Ontinyent (que aglutina a las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida) prácticamente duplica a la que se registró en 2024 en el Departamento de Salud de la Ribera, con 77.946 tarjetas sanitarias más. En el ámbito de Gandia se cuantificaron 53.349 visitas a lo largo del año, por las 21.258 del departamento de Dénia, las 50.246 de Sagunt, las 23.698 de Vinaròs, las 47.959 de Alcoi, las 50.000 de Orihuela, las 50.244 de la Marina Baixa o las 17.000 de Requena.

De entre todos los departamentos, incluidos los de las capitales de provincia, esta última demarcación fue la que más visitas por habitante con SIP atendió (0,32), seguida del ámbito sanitario de Alcoi (0,33) y del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent (0,30). En números absolutos, solo las áreas sanitarias de las ciudades de València y Alicante contabilizaron más atenciones de índole psicológica, con la del Arnau de Vilanova encabezando la tabla (103.859 consultas), por encima del Hospital General (87.886) y el Doctor Peset (88.586).

La estructura sanitaria que opera en la Costera, la Canal y la Vall también se sitúa entre las que más carga asistencial soporta. Una plantilla conformada por 47 profesionales de diferentes departamentos (14 de Psiquiatría, 14 de Psicología, 14 de Enfermería y 3 de Trabajo Social) atendió las más de 61.000 consultas de salud mental de 2024. El personal se ha reforzado con ocho trabajadores más desde la pandemia.

Los psiquiatras fueron los que más casos recibieron, con 31.045: una media de 2.217,5 por especialista. Los psicólogos registraron 20.401 consultas, 1.457 por profesional. Enfermería contabilizó 6.871 visitas y Trabajo social, 2.714.

En el cómputo global, según la memoria de la conselleria, la plantilla del hospital de Xàtiva creció en 63 trabajadores en 2024, con un total de 2.163, mientras que el Hospital de Ontinyent contó con 410 profesionales, 24 más que en 2023.

887 pacientes derivados a la privada para operarse

El Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent es el tercero de la Comunitat Valenciana con una ratio más baja de médicos de familia por población atendida (1.186 tarjetas sanitarias por cada facultativo), por debajo de la media autonómica (1.200 tarjetas por médico) y solo por encima de las áreas de Requena y Vinaròs.

El Lluís Alcanyís de Xàtiva practicó en 2024 un total de 9.457 intervenciones quirúrgicas (98 más que en 2023), con un incremento del tiempo de espera medio hasta los 108 días que, sin embargo, en diciembre de 2025 se ha reducido a 89 días. En cambio, en el Hospital de Ontinyent se registraron 518 operaciones menos que el año anterior (2.640), con una demora media de 72 días en 2024 que ha caído a 45 días en el último dato conocido de finales el año pasado.

El número de pacientes que aceptaron operarse en la privada en el marco del Plan de choque de la Conselleria de Sanidad bajó en 2024 un 25% después de varios años de incrementos sostenidos en el área Xàtiva-Ontinyent: 887 personas fueron derivadas fuera del sistema público, frente a los 1.186 ofrecimientos aceptados tan solo un año antes, en 2023.

El centro sanitario de la capital de la Costera atendió 646 partos, de los cuales 178 (el 27,5%) fueron por cesárea, mientras que el de la cabecera de la Vall d'Albaida asistió 146 partos, de los cuales 47 (el 32%) fueron cesáreas.