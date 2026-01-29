Xàtiva y Ontinyent mantienen el cierre de parques y zonas públicas por las fuertes rachas de viento

La borrasca Kristin se ha dejado sentir en las comarcas centrales. Así, con rachas eólicas de hasta 118 kilómetros por hora -o superiores- el temporal ha causado importantes daños materiales en muchas poblaciones de las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal.

Y no parece que la tónica vaya a cambiar. Al menos, durante la jornada de hoy. Debido a las previsiones y al mantenimiento de la alerta naranja, los Ayuntamientos de Xàtiva y Ontinyent han decidido mantener para la jornada de hoy, jueves 29 de enero, el cierre de sus parques y zonas públicas.

Aviso sobre la alerta naranja por viento difundido por el Ayuntamiento de Ontinyent. / Levante-EMV

La decisión afecta a jardines públicos, espacios infantiles, instalaciones deportivas, cementerios municipales o -en el caso de Xàtiva- el Castell y sus inmediaciones.

De hecho, desde el Ayuntamiento de Xàtiva han confirmado durante el día de ayer se desplegó "un amplio dispositivo de emergencia para hacer frente a los importantes daños materiales ocasionados por los fuertes vientos asociados a la borrasca Kristin, que azotaron la ciudad y su término municipal con rachas superiores a los 118 km/h, según los registros de la estación del CCX".

Así, confirman que el episodio obligó a cortar temporalmente diversas vías urbanas e interurbanas, como la avenida Abu Masaifa, la calle Honorato Juan o la carretera de Genovés a la altura de la piscina de Bixquert y del camping, así como distintos tramos de la carretera de Simat, la CV-620 y la CV-645 en el polígono industrial. También se registraron incidencias en varios caminos rurales de la zona de Bixquert a causa de la caída de árboles y desprendimientos, lo que motivó la intervención de brigadas forestales movilizadas a través del 112.

El temporal asociado a la borrasca Kristin ha dejado imágenes de impacto en Xàtiva, las rachas de viento han alcanzado niveles huracanados / Perales Iborra

"En la ciudad, bomberos y servicios municipales de emergencia trabajaron intensamente para retirar árboles caídos, asegurar elementos inestables y restablecer la circulación con la mayor rapidez posible. Entre las numerosas incidencias registradas destacaron desprendimientos de cornisas en edificios como la Casa de la Juventud, en la calle Moncada o en la calle Reina; caídas de cristales en el Convento de Santa Clara; antenas de televisión arrancadas; cableado desprendido en la zona de Argentería; así como la rotura de persianas, tejas y mobiliario urbano en distintos puntos", apuntan.

Las mismas fuentes municipales comentan que también se vieron afectados establecimientos comerciales y polígonos industriales, con rótulos y vallas publicitarias abatidas por el viento —como el caso del supermercado Family Cash, donde se hundió la marquesina del aparcamiento—, así como desperfectos en naves y vehículos estacionados. En espacios abiertos se produjeron numerosas caídas de árboles en calles, parques, aparcamientos como el de Les Pereres, la zona del CCX, Torre Lloris o el entorno del British School, e incluso en accesos al Castillo.

Perales Iborra

La relación de avisos atendidos incluyó asimismo contenedores desplazados que invadían la calzada, terrazas de bares arrastradas por el viento, muros derrumbados, planchas metálicas de obras que salieron volando y distintos elementos de señalización urbana afectados, como el cartel de “Municipio contra la violencia de género” en la avenida Pintor Juan Francés Rubio o la base de una farola en la calle Berenguer d’Àger.

"Según los datos disponibles hasta el momento, no se registraron daños personales, aunque sí una elevada cantidad de incidencias materiales repartidas por todo el municipio. Los trabajos municipales continuaron durante toda la jornada para garantizar la seguridad y recuperar la normalidad lo antes posible", declaran.

Cierre preventivo del Pabellón Municipal de Voleibol

Por otra parte, como medida de precaución y a consecuencia de los desperfectos detectados en la cubierta del Pabellón Municipal de Voleibol, esta instalación quedó cerrada hasta nuevo aviso mientras se realizan las revisiones técnicas oportunas y se garantizan las condiciones de seguridad.

Desde el consistorio se recuerda que las personas afectadas pueden solicitar informes municipales sobre el episodio meteorológico adverso para la tramitación de las correspondientes indemnizaciones con sus seguros particulares mediante correo electrónico a medinatural@ayto-xativa.es. El Ayuntamiento de Xàtiva seguirá informando de la evolución de las actuaciones realizadas y agradece la colaboración ciudadana.

Noticias relacionadas

Camino cortado en Enguera

Por otra parte, el Ayuntamiento de Enguera ha confirmado que "debido a las incidencias ocasionadas con el temporal, el camino de la Residencia quedará cortado hasta que se retire el árbol. Queda prohibido pasar, por su seguridad. Se normalizará la situación con la mayor brevedad posible".