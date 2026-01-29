Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo ValenciaCausa danaSueldos DiputaciónPuente GandiaChocolateMáximo Huerta
instagramlinkedin

Denuncian pintadas en la ermita del Cristo de la Salud de Canals

Los vándalos ensucian el edificio religioso con pintadas homófobas y referencias al instituto local

Las pintadas han aparecido en uno de los laterales de la ermita de Canals.

Las pintadas han aparecido en uno de los laterales de la ermita de Canals. / Perales Iborra

José Luis G. Llagües

Canals

La ermita del Cristo de la Salud de Canals ha sido pasto de los vándalos, que han ensuciado con pintadas de muy escaso gusto uno de los laterales de este edificio religioso. Entre los mensajes grabados con lo que parecer ser aerosol de color rojo hay frases homófobas y se hace referencia a uno de los institutos de la localidad de la Costera. La ermita está emplazada por la zona de Horts y cuenta con la distinción de Bien de Relevancia Local (BRL). Todo aquel que la visita también puede apreciar que en parte de su fachada se ven pueden ver desconchones y otros elementos que aventuran la ausencia de un correcto mantenimiento. Es algo que suele ocurrir en edificios religiosos que no se utilizan con asiduidad.

Desgraciadamente, este tipo de episodios protagonizados por vándalos e incívicos que ensucian el patrimonio histórico de los municipios se suelen repetir con ciertta asiduidad a lo largo y ancho de la geografía valenciana. Y, al final son los consistorios los que se ven obligados a reparar el daño realizado por los incívicos con recursos propios. Al final, estas acciones se reparan con el dinero de todos.

Noticias relacionadas

Así, cabe recordar ejemplos como los de las ermitas de Sant Feliu y Santa Anna -ambas emplazadas en la localidad de Xàtiva- que fueron repintadas en su totalidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
  2. La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
  3. La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
  4. Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
  5. Sueca despide a Álex: Rabia e indignación en el adiós más doloroso
  6. Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
  7. València es una de las 109 ciudades que no ha instalado Zona de Bajas Emisiones
  8. Llíria denuncia que la Generalitat invertirá 7,7 millones en la CV-35 sin mejoras para la ciudad

Denuncian pintadas en la ermita del Cristo de la Salud de Canals

Denuncian pintadas en la ermita del Cristo de la Salud de Canals

Las fiestas de Moros y Cristianos hermanan a Ontinyent con la ciudad mexicana de Zacatecas

Las fiestas de Moros y Cristianos hermanan a Ontinyent con la ciudad mexicana de Zacatecas

Xàtiva lanza una consulta previa para elaborar el reglamento del Registro Municipal de Asociaciones

Xàtiva lanza una consulta previa para elaborar el reglamento del Registro Municipal de Asociaciones

La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas

La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas

La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia

La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia

Ontinyent y Xàtiva levantan las restricciones por el temporal de viento

Ontinyent y Xàtiva levantan las restricciones por el temporal de viento

"Llevamos cuatro meses sin educadora especial y desde la Conselleria no hacen nada"

"Llevamos cuatro meses sin educadora especial y desde la Conselleria no hacen nada"

La Semana Santa de Xàtiva dedica su exposición fotográfica anual a la producción de Antoni Marzal

La Semana Santa de Xàtiva dedica su exposición fotográfica anual a la producción de Antoni Marzal
Tracking Pixel Contents