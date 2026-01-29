Denuncian pintadas en la ermita del Cristo de la Salud de Canals

La ermita del Cristo de la Salud de Canals ha sido pasto de los vándalos, que han ensuciado con pintadas de muy escaso gusto uno de los laterales de este edificio religioso. Entre los mensajes grabados con lo que parecer ser aerosol de color rojo hay frases homófobas y se hace referencia a uno de los institutos de la localidad de la Costera. La ermita está emplazada por la zona de Horts y cuenta con la distinción de Bien de Relevancia Local (BRL). Todo aquel que la visita también puede apreciar que en parte de su fachada se ven pueden ver desconchones y otros elementos que aventuran la ausencia de un correcto mantenimiento. Es algo que suele ocurrir en edificios religiosos que no se utilizan con asiduidad.

Desgraciadamente, este tipo de episodios protagonizados por vándalos e incívicos que ensucian el patrimonio histórico de los municipios se suelen repetir con ciertta asiduidad a lo largo y ancho de la geografía valenciana. Y, al final son los consistorios los que se ven obligados a reparar el daño realizado por los incívicos con recursos propios. Al final, estas acciones se reparan con el dinero de todos.

Así, cabe recordar ejemplos como los de las ermitas de Sant Feliu y Santa Anna -ambas emplazadas en la localidad de Xàtiva- que fueron repintadas en su totalidad.