"Llevamos cuatro meses sin educadora especial y desde la Conselleria no hacen nada"

Padres y madres de niños escolarizados en el colegio público Lluís Vives de Ontinyent se han manifestado hoy a las puertas del centro educativo para pedir la reposición de la educadora de educación especial que fue trasladada hace meses a otro centro. Las fuentes consultadas confirman que la especialista atendía a cuatro alumnos, pero al bajar el número a dos fue derivada a otro colegio: "Estos dos niños siguen con nosotros y tienen reconocido este recurso". El colegio ha realizado diferentes reclamaciones y está tratando el tema con la inspección educativa pero confirman que -de momento- la conselleria no ha movido ficha: "Estamos esperando a que respondan a las peticiones":

Tony Santos es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres: "Llevamos 113 días sin la educadora de Educación Especial. Había una adscrita a nuestro centro, pero la trasladaron a otro. Hay dos niños que tienen reconocido por ley un recurso que sí estaba adjudicado. Es una situación del todo injusta. Hablamos de alumnado que necesita ese recurso y lo tiene reconocido", expone.

"La ley es clara. Esta ha sido nuestra primera protesta, pero habrá más. Hay dos niños que deberían contar con la atención de este especialista y ya ha pasado medio curso. Y no dicen nada. Los padres se pusieron en contacto con la Asociación de Padres y Madres, en una reunión nos pidieron hacer algo. Cada jueves nos concentraremos, queremos respuestas", ha comentado Santos.

"Hablamos de un recurso que estaba asentado. Uno de los niños que lo necesita va a clase con uno de mis hijos desde hace tres cursos".

Petición en Change.org

Los padres del CEIP Lluís Vives también se han movilizado a través de los nuevos canales de información. Así, han comenzado una petición para tener una solución al problema en la plataforma change.org. De momento, cuentan con 832 apoyos verificados.

"En el CEIP Lluís Vives de Ontinyent, Valencia, hemos comenzado el año con una gran preocupación. Somos miembros de la asociación de familias del colegio y desde octubre nos encontramos con la difícil situación de haber perdido a una persona fundamental en la educación de nuestros hijos: nuestra especialista en educación especial para infantil. Esta profesional fue trasladada sin previo aviso a otro centro educativo. Lo más alarmante de esta decisión es que no se ha proporcionado ninguna reposición para su puesto, dejando a nuestros niños sin el apoyo esencial que requerían, especialmente aquellos que necesitan atención especializada", exponen.

"El impacto de esta decisión no solo se siente en los estudiantes que más requieren esos cuidados, sino en toda la comunidad educativa. La educación especial no solo es un derecho, sino una necesidad imperiosa que muchos de nuestros hijos necesitan para desarrollar todo su potencial. No tener acceso a este tipo de apoyo puede hacer que los estudiantes enfrenten mayores desafíos académicos y emocionales", prosiguen.

"Es crucial que las autoridades educativas reconozcan la necesidad de reponer a esta profesional en el CEIP Lluís Vives. Los recursos para la educación especial deben ser constantes y asegurados para el bienestar de todos los estudiantes. Instamos a la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana a que actúe rápidamente para revertir esta situación y asegure una educación inclusiva y efectiva para todos. Por favor, apoyen nuestra causa firmando esta petición para que se restituya a la especialista de educación especial en nuestro colegio. Juntos podemos lograr que nuestras voces sean escuchadas y que nuestros hijos reciban la educación que merecen. Firma ahora para hacer un cambio positivo", apostillan.