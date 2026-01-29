Ontinyent y Xàtiva levantan las restricciones por el temporal de viento

Los Ayuntamientos de Ontinyent y Xàtiva han confirmado que se levantan las restricciones decretadas por el temporal de rachas eólicas que ha azotado gran parte de la geografía valenciana desde ayer.

Así, en Xàtiva se ha retirado la prohibición de paso por espacios públicos, aunque se mantiene la paralización de la actividad en el pabellón deportivo por los daños ocasionados. En Ontinyent, las medidas dejarán de estar vigentes a partir de las tres del mediodía.

De hecho, en la capital de la Vall d'Albaida se han realizado más de 40 intervenciones a causa del viento. Así, desde el consistorio han explicado que "este miércoles se llevaron a cabo un total de 42 intervenciones entre las 13:00 horas y la medianoche para dar respuesta a las incidencias y alertas provocadas por los fuertes vientos registrados en el municipio. Ante esta situación, y en respuesta a la alerta naranja por fuertes vientos decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el consistorio procedió también al cierre preventivo de los parques y las zonas deportivas de la ciudad durante la tarde de miércoles y la mañana de jueves, como medida de seguridad para la ciudadanía".

"Las actuaciones se desarrollaron de manera coordinada entre diferentes áreas municipales, principalmente Medio Ambiente (a través de los operarios de Parques y Jardines), la Policía Local y Servicios Municipales (mediante la brigada de obras) contando también en algunos casos con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos. Las intervenciones afectaron tanto los diferentes barrios de la ciudad como los caminos del diseminado, las zonas industriales y el entorno de las carreteras, con el objetivo principal de garantizar la seguridad de las personas y minimizar los riesgos derivados de los efectos del viento. Entre las actuaciones realizadas destaca la retirada de siete árboles caídos a la vía pública, así como retiradas de ramas de grandes dimensiones otros cuatro árboles que obstaculizaban el paso o suponían un peligro potencial", prosiguen.

Además, las mismas fuentes añaden que "los servicios municipales procedieron a la retirada de una farola caída y de dos palos de telefonía, así como actuaciones ante la caída de vallas, vidrios y señales verticales de tráfico, y el desprendimiento de diferentes piezas y elementos constructivos, como por ejemplo tejas o cascotes. También se realizaron tareas de delimitación de perímetros de seguridad en varios puntos, avisos a propietarios porque actuaron en inmuebles o elementos privados en situación de riesgo, y la retirada preventiva de lonas y otros elementos susceptibles de caer a la vía pública. Igualmente, se actuó en la retirada de contenedores que habían sido desplazados por el viento y en la comprobación de los cierres de los parques públicos, tanto en el momento del cierre preventivo como posteriormente, para garantizar que se mantenían las condiciones de seguridad. En algunas de las intervenciones fue necesario el uso de maquinaria específica, como por ejemplo una pala, para poder retirar elementos de grandes dimensiones y facilitar una actuación segura".

El regidor de Servicios Municipales, Jordi Vallés, destacaba “la rápida respuesta y la buena coordinación entre los diferentes servicios municipales, que han permitido atender todas las incidencias registradas con diligencia y priorizando en todo momento la seguridad de la ciudadanía”. Vallés subrayaba también “la importancia del trabajo conjunto especialmente en episodios meteorológicos adversos como el vivido este miércoles”.

En Xàtiva, a su vez, se está procediendo a la retirada de los diferentes árboles que han caído en puntos del casco urbano y las urbanizaciones.