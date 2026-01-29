La Semana Santa de Xàtiva dedica su exposición fotográfica anual a la producción de Antoni Marzal

El fotógrafo setabense Antoni Marzal ha sido el elegido este año para la exposición anual dedicada a un autor local que promueve la Hermandad de Cofradías de la Semana Santa de Xàtiva. Esta iniciativa tuvo lugar por vez primera en 2023. Desde entonces, los fotógrafos elegidos han sido: Eduardo Espejo, Eduardo Francés Sanchis, Carlos Navarro y, este año, Marzal. La muestra reúne cincuenta fotografías, se podrá visitar en la sala de exposiciones de la primera planta de la Casa de la Cultura y su inauguración ha sido fijada para el jueves 26 de marzo a las 20.00 horas. Se editará un catálogo.

Antoni Marzal Bolinches (Xàtiva, 1940) es maestro de primaria jubilado. Destacado fotógrafo local multipremiado, es autor de una extensa obra que va de los años setenta hasta la actualidad. Su producción está editada en los volúmenes Remors (1997); La festivitat del Corpus, (2005); Les falles de Xàtiva (2007); El rostre d’un poble (2009); Els pelegrins de Portell (2009); Xàtiva. D’un passat, d’un present (2014); Perfils d’un poble (2018)... Su última exposición individual fue Portes entreobertes (2021) y la colectiva más reciente, Passejades escolars per Xàtiva amb Estellés, de 2025. Desde 2021, unos paneles con imágenes suyas en gran formato presiden el acceso al recinto de la Fira de Bestiar de Xàtiva.

Las fotografías de Marzal se han publicado sueltas o junto a incontables artículos de libros de Fallas o de la Fira d’Agost, así como en medios de comunicación locales. La Semana Santa ha sido otra de las manifestaciones culturales de Xàtiva a la que Marzal ha prestado atención. Así, la presente muestra abarca diferentes épocas. Las imágenes elegidas proceden, mayormente, de su producción en analógico. Y son fieles al estilo del autor: más centradas en los aspectos anecdóticos, curiosos o tangenciales de todo aquello que retrata.

A esta actividad de la Hermandad de Cofradías de Xàtiva se le suman las ya asentadas convocatorias del concurso de fotografía. Por un lado, el Salón Local de Fotografía de la Semana Santa, que con esta llega ya a su edición número 24. Y por otro, el Salón Nacional de la misma temática. Este último, en su cuarta edición. La inauguración de ambas exposiciones tendrá lugar el 20 de marzo, en la Casa de la Cultura de Xàtiva. La doble muestra permanecerá abierta al público hasta el 17 de abril.