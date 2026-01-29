El setabense Rubén García continuará hasta 2027 en Osasuna: "El mito continúa"

El mediapunta nacido en Xàtiva Rubén García ha ampliado su contrato con el Osasuna hasta 2027. Así lo ha anunciado el club rojillo en sus redes sociales, publicando un original vídeo titulado "el mito continúa".

Así, desde Osasuna confirman que han alcanzado un acuerdo para extender su compromiso hasta el 30 de junio de 2027: "Aunque la anterior relación contractual establecía la opción de prorrogar automáticamente la vinculación en el caso del cumplimiento de hitos deportivos, ambas partes han decidido sellar de forma anticipada la continuidad del mediapunta valenciano otra temporada más".

De este modo, Rubén García disputará su noveno curso en Osasuna, club al que llegó en 2018 cuando el equipo estaba en Segunda División y del que se ha convertido en uno de sus capitanes. Su cláusula de rescisión se mantiene en 8.000.000 de euros.

Rubén García Santos (14 de julio de 1993; Xàtiva, Valencia) se ha ganado por derecho propio ser considerado una leyenda de Osasuna. La presente es su octava temporada en el club, un período en el que el equipo ha dibujado un ciclo exitoso, inicialmente, con el ascenso a Primera División y, posteriormente, con seis permanencias holgadas en la máxima categoría entre las que sobresale una clasificación para competición europea y un subcampeonato de la Copa del Rey. Rubén García ya acumula 281 partidos oficiales con Osasuna, situándose como el jugador de la actual plantilla con más encuentros disputados y en el vigesimoprimero de toda la historia del club.

En su dilatada trayectoria en el club navarro, el centrocampista de Xàtiva ha contribuido de forma directa en 72 goles, anotando 33 y ofreciendo 39 asistencias. Su capacidad técnica, golpeo de balón, entendimiento del juego y sacrificio defensivo le han erigido en uno de los futbolistas rojillos más relevantes del presente siglo. Además, su compromiso con Osasuna e identificación con su tierra de adopción, Navarra, le han convertido en un jugador respetado por sus compañeros y querido por la afición. Con esta renovación, Rubén García continuará, al menos, una novena temporada en el club con el que está haciendo historia.

Muy valorado en el conjunto navarro, Rubén García también tiene una amplia presencia en redes sociales. El pasado 6 de enero, su pierna se hizo viral tras un golazo marcado ante el Athletic.... Y en 2023 representó a la ciudad en toda una final de Copa del rey.