Siete constructoras optan a la primera obra previa al desdoble de la CV-60

La licitación de las obras del primer tramo de la fase previa a la duplicación de la carretera CV-60 en la Vall d’Albaida ha despertado el interés de siete empresas constructoras.

Esta actuación, promovida por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio con un presupuesto inicial de 386.869,43 euros, contempla la conexión de la ciclorruta existente entre Alfarrasí y Montaverner con la glorieta de acceso a ambas poblaciones y con la carretera local CV-620.

El objetivo de los trabajos es dotar de una mayor seguridad al acceso a la citada ciclorruta desde los municipios cercanos, cumpliendo además uno de los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental del desdoble de la CV-60, que obligaba a completar la red viaria no motorizada en la zona, que discurre en paralelo a la citada carretera, prácticamente adosada a su plataforma y al sur de esta. La vía ciclista dispone de una apreciable demanda de usuarios de los pueblos del entorno.

Tres meses de obras

Las obras del proyecto se sitúan en el término municipal de Alfarrasí. El carril ciclista diseñado, con una longitud de 358 metros, parte del trazado ya existente, en un punto del mismo ubicado junto al carril de aceleración sentido Gandia cuyo inicio se localiza en la glorieta a distinto nivel del enlace número 3 de la CV-60. Tras este punto de inicio, circula en paralelo al ramal del enlace que comunica dicha glorieta, a distinto nivel, con la rotonda de acceso a Alfarrasí y Montaverner, situada en la intersección del citado ramal con la carretera CV-620 hasta Xàtiva. El carril ciclista finaliza en esta última glorieta, que se prolonga hasta la acera de la estructura de cruce de la CV-620 sobre el tronco de la CV-60, de manera que propicia también la comunicación ciclista con Alfarrasí.

El terreno afectado por las ocupaciones temporales y definitivas de las obras es de 5.045 metros cuadrados. El plazo de ejecución se estima en tres meses.

Noticias relacionadas

Por otra parte, el miércoles terminó el plazo de presentación de ofertas para el segundo de los tramos licitados por la conselleria con carácter previo a la duplicación de la CV-60, con un presupuesto de 429.511 euros. La actuación persigue mejorar el camino agrícola de acceso a varias propiedades situadas en el entorno del río Missena, en el término municipal de la Pobla del Duc.