Xàtiva lanza una consulta previa para elaborar el reglamento del Registro Municipal de Asociaciones

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado una consulta pública previa para la elaboración del Reglamento de funcionamiento del Registro Municipal de Asociaciones, con el objetivo de recoger las opiniones y sugerencias de la ciudadanía y del tejido asociativo antes de la redacción del texto normativo. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del consistorio con la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

La consulta, iniciada este lunes 26 de enero, permanecerá abierta durante un plazo de 15 días naturales y permitirá presentar aportaciones tanto de manera presencial, a través del Registro General del Ayuntamiento de Xàtiva, como de forma telemática mediante la sede electrónica municipal. Las propuestas podrán tratar sobre los objetivos del reglamento, los problemas que se pretenden resolver, así como los criterios y mecanismos de funcionamiento del Registro Municipal de Asociaciones.

El futuro reglamento pretende dotar a este registro de un marco normativo claro, facilitar la gestión administrativa de las entidades inscritas y garantizar una relación más eficiente entre el Ayuntamiento y las asociaciones locales, adaptándose a la realidad actual del movimiento asociativo de la ciudad.

El concejal de Participación Ciudadana, Héctor Cuenca, ha señalado que “esta consulta previa que hemos lanzado nos permite escuchar a las asociaciones y a la ciudadanía antes de redactar el reglamento” y ha añadido que “queremos una norma útil, clara y consensuada que refuerce la participación y el papel del tejido asociativo en Xàtiva”.

Toda la información relativa a la consulta pública puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Xàtiva.