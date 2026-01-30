Aplausos, anécdotas y "pullas" en el retorno del president de la Generalitat al colegio donde se formó

Pasaban ocho minutos de la hora programada -las doce del mediodía- cuando el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, llegaba al colegio de la Concepción de Ontinyent, centro religioso en el que estuvo interno durante su juventud. El colegio donde se forjó durante nueve años. Lo esperaba una amplia comitiva de políticos locales, miembros de la comunidad educativa -y eclesiástica- y medios de comunicación. Fue, en cierto modo, una visita muy "emotiva", donde el máximo representante autonómico no cesó a la hora de compartir anécdotas, vivencias y recuerdos con muchos de los presentes.

Nada más llegar, Llorca saludó al alcalde Jorge Rodríguez -que también estudió en el centro-, Natàlia Enguix -vicepresidenta de la Diputación- y a los representantes del colegio. "Hombre, mi profesor de lengua, de filosofía, de historia...", expresó en el primer carrusel de presentaciones. También recordó a la hermana de Rodríguez -que también estudió en el colegio-: "Fue mi mujer en una obra de teatro... después dirán, ¿Cómo han pactado?, igual fue en el teatro", comentó de forma jocosa. Y es que Llorca mostró en todo momento un tono "dicharachero", pese a la notable multitud de cámaras -propios de la Generalitat y de medios de comunicación- que lo acompañaban. Mostró un lado cercano, alejado del estereotipo habitual del político captado por los focos oficiales.

Desde los primeros instantes, comenzaron los cruces de anécdotas entre los presentes. Y una de las que más repitió el president tuvo como protagonista al franciscano Luis Sendra, rector en los tiempos de Llorca como estudiante: "Recuerdo que mi cama estaba la última, las más cercana a su habitación. Y le dio un infarto, el primero. Fue un gran susto, pero aquí está como un roble", explicaba el Pérez Llorca.

El franciscano Luis Sendra, exrector del colegio La Concepción de Ontinyent, junto a Juanfran Pérez Llorca. / Perales Iborra

Y fue en los instantes finales de la visita cuando Sendra dejó algunos de los momentos más coloquiales de la cita. De hecho, el franciscano no dudó a la hora de tirar alguna pulla a su exalumno. Pérez Llorca reclamó la presencia de Nando Pastor, síndic popular, después de firmar en el libro de visitas: "He de decir que lo conocí aquí en el colegio, es un poco mayor que yo". Craso error. Sendra se giró hacia Pastor y le preguntó: "¿Tú eres más mayor que él, seguro?". "Yo estoy muy quemado, padre", respondió Llorca, entre risas. A su vez, el exrector también le regaló un pin conmemorativo al president: "Aunque con todos los que tendrás no sabrás donde ponerlo". Pérez Llorca también recibió una revista de su último año en la Concepció -"tapemos la fecha", exclamó el franciscano- y una réplica de la orla de su curso, entre varios presentes.

La comitia realizó un amplio recorrido por las instalaciones del centro educativo. Destacó la visita a la impresionante biblioteca, casi sacada de una película: "Aquí no entraba nadie", explicó el portavoz de la Generalitat. Algunos de los presentes la comparó con una estancia propia de las películas protagonizadas por Harry Potter.

La biblioteca del colegio La Concepción de Ontinyent. / Perales Iborra

Y Pérez Llorca también departió con algunos estudiantes, quizás elegidos de forma previa por los responsables del centro educativo religioso. De hecho, durante la salida al patio también fue recibido entre aplausos por los jóvenes. No hubo ningún grito de reproche, todo siguió un guion casi acompasado. Juanfran Pérez Llorca recordó momentos de su juventud y recorrió lugares donde seguro le vendrían recuerdos de todo tiepo. Luego, en el parque de las Mamás Belgas -en la zona de la Canterería- ya protagonizó su habitual atención a los medios, donde abordó la última actualidad. Pero, aquello ya fue una historia diferente.

