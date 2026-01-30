El Ayuntamiento de Xàtiva reduce la siniestralidad laboral

El Ayuntamiento de Xàtiva ha cerrado el ejercicio 2025 con unos resultados especialmente positivos en materia de absentismo laboral y salud de su plantilla. A lo largo del año, los días de baja derivados de contingencias profesionales se han reducido en un 75 %, sin que se haya registrado ningún caso de enfermedad profesional entre el personal municipal.

Estos datos se recogen en el informe de absentismo y siniestralidad elaborado por Unión de Mutuas y presentado al Ayuntamiento de Xàtiva durante la reunión de cierre del ejercicio 2025. El documento fue expuesto por la responsable del centro asistencial de la mutua en Xàtiva, Laura Rico, a la concejala de Sanidad, Régimen Interior, Personal y Bienestar Social, Lena Baraza, quien ha valorado de forma “muy positiva” la evolución de los indicadores y la notable mejora registrada en la gestión de las bajas laborales.

La duración media de las bajas por contingencias profesionales se ha situado en 14 días, lo que supone un descenso del 40 % respecto a 2024 y un 67 % menos que la media de las empresas del mismo sector. En cuanto a las contingencias comunes, el número total de días de baja ha disminuido un 7,45 %, mientras que la duración media de estos procesos se ha reducido un 7 % en comparación con el año anterior.

El informe refleja también una reducción significativa en el número de procesos: las contingencias profesionales han descendido un 58 % respecto a 2024, mientras que los procesos por contingencias comunes lo han hecho en un 42 %. Asimismo, los procesos sin baja por contingencias profesionales han disminuido un 23 %.

Durante el encuentro, la concejala Lena Baraza —que asumió la responsabilidad de personal el pasado mes de octubre— tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones de Unión de Mutuas en Xàtiva y al equipo sanitario, acompañada por Raquel Sanchís, interlocutora sanitaria de la mutua con el Ayuntamiento.

Trabajo en prevención

La concejala Lena Baraza, ha señalado que “las cifras reflejan que el trabajo constante en prevención y seguimiento está dando resultados, pero también que hay que seguir atentos y mejorando día a día. Desde el Ayuntamiento estamos reforzando los protocolos y la coordinación con la mutua para que el personal municipal tenga las mejores condiciones posibles, tanto en el ámbito de la seguridad como en el acompañamiento durante las bajas. El objetivo es seguir reduciendo riesgos y cuidar la salud de la plantilla, que es clave para garantizar un buen servicio a la ciudadanía de Xàtiva”.

Noticias relacionadas

Por su parte, Laura Rico ha destacado que estos resultados “confirman el impacto real de una estrategia sostenida de prevención y cuidado de la salud laboral”, subrayando el compromiso del Ayuntamiento de Xàtiva a lo largo de la legislatura por mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar de sus empleados. En este sentido, ha puesto en valor la colaboración continua entre el consistorio y Unión de Mutuas, y ha animado a seguir avanzando conjuntamente en el desarrollo de planes de salud que refuercen la seguridad, la calidad de vida y la protección de todo el personal municipal.