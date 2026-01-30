Los bomberos suspenden la Feria de Emergencias en Xàtiva por la alerta de fuertes vientos

La Diputación de Valencia ha anunciado este viernes la suspensión de la Feria de Emergencias organizada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia en Xàtiva, que estaba programada para este sábado 31 de enero, ante la alerta naranja por fuentes vientos decretada.

El evento queda aplazado y se celebrará -si nada lo impide- el sábado 21 de febrero, en la misma ubicación prevista, frente al Centre Comercial Plaza Mayor de Xàtiva. En la feria se podrán ver todos los vehículos disponibles, dotaciones humanas, la unidad canina, el grupo GERA de rescate en altura, la unidad UREC de Rescate en Emergencias y Catástrofes y otros equipos.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Xàtiva ha vuelto a decretar una serie de restricciones para este sábado ante el regreso del temporal acompañado de fuertes rachas de viento. Hasta las 18 horas quedarán completamente cerrados al público todos los jardines públicos y parques infantiles, así como las instalaciones deportivas al aire libre, las pistas deportivas urbanas y el skate park.

Igualmente, no podrá accederse al cementerio municipal ni al castillo de Xàtiva, cuyo acceso por carretera permanecerá cortado al tráfico. También se suspenden todos los actos al aire libre.