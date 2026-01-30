Compromís se recompone en Canals tras la salida de Mai Castells: Pere Martínez regresa y Dídac Egido será el portavoz

Relevo en el liderazgo de Compromís per Canals. La coalición ha culminado la reorganización de su grupo municipal con el nombramiento de Dídac Egido como nuevo portavoz en el Ayuntamiento y la incorporación de Pere Pau Martínez como regidor, en sustitución de la exalcaldesa Mai Castells, que en el pleno de este jueves formalizó su renuncia como regidora, anunciada en diciembre.

El movimiento, acordado por la asamblea local del colectivo, combina renovación y experiencia en un momento clave (a falta de menos de año y medio para las elecciones) y con la mirada puesta en los próximos retos municipales.

Con una trayectoria vinculada al tejido asociativo y social de Canals, DídacEgido es conocido por su participación en entidades deportivas. Su objetivo como portavoz pasa por reforzar el papel de Compromís como fuerza de oposición, así como por "intensificar el contacto con la ciudadanía", según indican fuentes de la coalición valencianista.

“Queremos ser una voz útil y exigente en el Ayuntamiento, centrada en los problemas reales de Canals y en la defensa de los servicios públicos y la calidad de vida”, ha señalado Egido.

La reorganización se completa con el regreso de Pere Pau Martínez al consistorio de Canals. Martínez, que ocupaba el número 7 en la candidatura de la formación en los últimos comicios, ya ejerció en la pasada legislatura como regidor de Hacienda y Economía y teniente de alcalde en el gobierno presidido por Castells, si bien renunció al acta por motivos personales en marzo de 2020. Profesor de formación, el nuevo edil ha sido también secretario local de Compromís per Canals y es una figura vinculada históricamente al valencianismo político en el municipio.

“Vuelvo al Ayuntamiento con ganas de sumar y de trabajar porque Compromís sea una alternativa sólida y creíble para el futuro de Canals. Hay mucho trabajo a hacer y mucha gente a quién escuchar”, ha señalado Martínez. Desde Compromís subrayan que este nuevo escenario permite "fortalecer el trabajo municipal y consolidar una alternativa política sólida para Canals.

Castells continuará vinculada

La hasta ahora regidora, Mai Castells, continuará vinculada al proyecto político de Compromís desde las estructuras orgánicas del partido a nivel local y comarcal. Castells ha destacado que da un paso al lado “con tranquilidad” y ha expresado su confianza en el nuevo equipo municipal, donde también está la regidora Mari Bru. “Es un grupo cohesionado y preparado. El proyecto continúa y Compromís ha puesto en marcha la maquinaria para volver a ganar nuestro municipio”, ha afirmado.

La que fue la primera alcaldesa de Canals (cargo que ejerció entre 2019 y 2023) protagonizó un emotivo momento en el pleno de este jueves durante su parlamento de despedida, que puso fin a 10 años como regidora. Mai Castells describió su paso por el ayuntamiento como "un enorme honor y una responsabilidad que me ha marcado profundamente y que siempre formará parte de quien soy".

Castells reiteró que su decisión de abandonar la primera línea política no ha sido improvisada, sino fruto de una reflexión "profunda y consciente", con la idea de dejar paso "a nuevas voces y nuevas energías que siguen construyendo el futuro de Canals con fuerza e ilusión renovada".

La exalcaldesa, que tuvo que gestionar la época de la covid-19, puso en valor la profesionalidad del personal municipal del consistorio y dijo que "los momentos complicados han sido una gran escuela. Me han enseñado a escuchar más, a comprender mejor y crecer".

Los portavoces del resto de partidos políticos agradecieron a Mai Castells su dedicación al municipio y destacaron el hecho de que ha sido la primera alcaldesa de Canals, antes de ovacionarla.

Castells aseguró que continuará trabajando "desde otra línea, pero con la misma convicción, la misma honestidad y los mismos valores que siempre han guiado mi forma de entender la política y el servicio público".