El cruel destino de las casas natalicias de ilustres: del olvido a la okupación

La vandalización de la casa natalicia del periodista, historiador y cronista de València Vicente Boix, ilegalmente ocupada por moradores acostumbrados a las trifulcas que soliviantan a los vecinos, ha puesto el foco en el abandono de otros inmuebles históricos de Xàtiva en cuyas fachadas lucen solemnes las lápidas con el nombre y los apellidos de otros antiguos inquilinos ilustres.

Un ejemplo de ello es la casa natalicia del escultor setabense Francisco Bolinches. Situado en la calle de la Enseñanza, en la parte trasera del Museo de Bellas Artes, el edificio también está "okupado" y ha sido un foco irradiador de problemas de convivencia en el entorno de la plaza Roca. La propiedad lleva un año pleiteando para tratar de expulsar a los intrusos.

En la etapa de gobierno de Alfonso Rus, el ayuntamiento rechazó adquirir la vivienda del artista para convertirla en una casa-museo, un proyecto planteado en su momento por el anterior gobierno socialista para conectar el inmueble del hijo predilecto de Xàtiva con la Casa de la Enseñanza. Finalmente, la familia, ante el rechazo del equipo de gobierno municipal a cumplir con una de las últimas voluntades de Francisco Bolinches, optó por poner en venta la vivienda del artista, que acabó en manos de particulares. La vivienda, objeto de intervenciones puntuales de remozamiento, llevaba mucho tiempo deshabitada.

Algo similar ocurre con la Casa-Museo del pintor Rafael Perales Tortosa, situada en la confluencia de las calles Font Trencada y Taquígraf Martí, que ni es museo ni vivienda. El inmueble también se encuentra en un estado deplorable desde hace mucho. La pared de la casa lleva tiempo desconchada, hay ventanas rotas y otros elementos que denotan la falta de conservación. En un lateral del edificio hay un retablo del taquígrafo setabense.

La casa en la que nació el beato Jacinto Castañeda, en la calle con el mismo nombre, fue rehabilitada en 2010 como museo tras los esfuerzos del abad Arturo Climent. Decapitado en Vietnam en el siglo XVIII, la planta baja del inmueble se dedicó a dar a conocer la vida del santo por medio de paneles de cerámica, objetos, facsímiles y documentos, entre otros materiales. Aunque la imagen de Castañeda sigue llevándose en procesión hasta el inmueble, hoy en día la casa está cerrada y muestra síntomas de deterioro en el exterior.

Otra vivienda que parece abandonada, aunque su aspecto exterior es bueno, es aquella en la que nació el músico, director de la Música Nova y autor del himno de la patrona de Xàtiva, José Ramírez Cameno, en la plaça de la Seu, situada junto a la de Boix. Casas natalicias como las del Taquígraf Martí o la del papa Alejandro VI fueron rehabilitadas y están bien conservadas.

Melcior Gomis

En Ontinyent, la casa natal del compositor José Melcior Gomis, en la calle Mayor, ha sufrido diversos derrumbes en los últimos años. En 2022, el pleno municipal rechazó una moción de Compromís para la adquisición, rehabilitación y conversión en museo del inmueble. El equipo de gobierno defendió entonces que se encontraba abierto a negociar la compra del edificio, pero señaló que las peticiones de la propiedad estaban "muy alejadas de la realidad", teniendo en cuenta su mal estado y su situación de peligro. La vivienda no está sujeta a protección especial.

Cerca de la casa del pintor Perales en Xàtiva, en la plaza Roca, hay un caserón del siglo XVII en condiciones muy precarias -colindante con la sede del Colegio Arquitectos y el hogar de jubilados- donde nació el alcalde de Xàiva Mariano Baldoví Mata. En 2009, un hombre fue hallado muerto en el interior de la casa, tomada por un grupo de okupas. Tras proyectarse un fallido hotel de tres estrellas, la propiedad fue embargada y subastada, pero no encontró interesados.