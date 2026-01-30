La falta de pediatras refuerza la derivación de pacientes entre los hospitales de Xàtiva y Ontinyent

El traslado de las consultas de Neuropediatría al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha suscitado un rechazo prácticamente unánime entre las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Ontinyent. A excepción del PP, que se abstuvo, el resto de partidos votaron a favor este jueves de reclamar la recuperación del servicio a la Conselleria de Sanidad, en el primer pleno municipal del año.

La moción presentada por el PSPV fue respaldada por el equipo de gobierno de Ens Uneix. La regidora de Sanidad, Paula Soler, justificó el apoyo ante la necesidad de "defender a nuestros niños, para que no tengan que desplazarse a otras ciudades".

En cualquier caso, Soler matizó que, aunque el hospital de Ontinyent pierde Neuropediatría, "gana el servicio de alergología infantil" del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, que se deriva a su vez desde el hospital de la capital de la Costera. Especialidad comprende el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de la patología producida por mecanismos inmunológicos.

Según ahondó el portavoz del PP, Rafa Soriano, la citada redistribución de servicios responde a un intento por garantizar la calidad y la eficiencia asistencial ante la falta de pediatras especialistas. Hasta ahora, el servicio de Neuropediatría no prestaba atención todos los días de la semana, un hecho que, según incidió Soriano, "obligaba a los profesionales a deplazarse constantemente entre centros hospitalarios, lo que a su vez repercutía en un "empeoramiento de las consultas y las guardias de los profesionales". Desde el PP mantienen que la concentración de recursos "busca la eficiencia" para que "pueda pasarse consulta todos los días, el paciente esté atendido y el especialista, contento".

Con la reorganización de los servicios de pediatría, recordó el concejal, los pacientes de la Costera deberán desplazarse a la capital de la Vall para recibir la atención en alergología. Soriano recalcó que los hospitales de Xàtiva y Ontinyent "no son independientes entre sí", sino que "se tienen que complementar". Aunque reconoció que la noticia de la retirada de Neuropediatría "no es agradable de entrada", el edil dijo que la moción del PSPV "ignora una realidad incontestable como es la falta de profesionales sanitarios. No hay pediatras en la lista de paro", insistió.

Por su parte, Paula Soler puso también en valor el compromiso de la Conselleria de Sanidad para mantener abierto el antiguo hospital -una vez se ponga completamente en funcionamiento el nuevo- como un centro de atención de enfermos crónicos. Una decisión que, a juicio de la regidora, "pone de relieve la importancia estratégica de esta área, recientemente declarada de difícil cobertura ante la grave escasez de faculativos". "Desde Ens Uneix defendemos una sanidad pública, de calidad y próxima con recursos especializados y suficientes", recalcó Paula Soler, que igualmente destacó la reciente reducción de las listas de espera quirúrgicas del hospital de Ontinyent. Esta circunstancia, a su juicio, "refleja la mejora sanitaria", aunque la falta de profesionales provoca retrasos en determinados servicios y afecta a campos como la neuropediatría. Por ello, la edil llamó a "incluir estas plazas en convocatorias de selección pública con los incentivos correspondientes".

El portavoz del PSPV de Ontinyent, José Antonio Martínez, calificó la decisión de trasladar Neuropediatría de “injustificada, regresiva y profundamente lesiva para los derechos sanitarios de la infancia de la Vall d’Albaida”. “Lo que está en juego no es una plaza médica, sino el derecho de cientos de niños y niñas a una atención sanitaria digna y de proximidad”, expresó el regidor en un comunicado antes de presentar la moción, que exigía al Consell "la continuidad inmediata del servicio". Desde el PSPV consideran que la desaparición de la Neuropediatría "supondrá retrasar diagnósticos clave de trastornos como el TEA, el TDAH o la epilepsia, y obligar a las familias a asumir desplazamientos, pérdida de horas laborales y mayores desigualdades en el acceso a la sanidad pública".