Gabriel Rufián: "Si me cruzo a Pérez Llorca sería muy claro, le pediría que convoque elecciones"

Ontinyent se convierte hoy en el polo mediático de la Comunitat Valenciana, con las visitas programadas de Gabriel Rufián y Juanfran Pérez Llorca. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso ha sido el primero en visitar la capital de la Vall d'Albaida.

En un encuentro con militantes y simpatizantes acompañado de un almuerzo en el Bar Tardor, Rufián ha hecho balance del tour que le ha llevado por diversas ciudades de la geografía valenciana: "He mantenido encuentros con mucha gente, incluso he hablado con militantes del PP. Hay que escuchar a todo el mundo, hay que hablar con todos. Lo que ha pasado con la dana ha sido muy fuerte. Estoy flipando con lo que la gente me ha contado", ha resumido.

Ontinyent ha sido la última parada de su gira valenciana: "Suelo venir cada dos años para estar con mi gente, pero también he venido para ver de primera manos sus reacciones tras todo lo que ha pasado"

Consultado sobre lo que le diría al actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, si se lo cruzara por la calle este jueves, Rufián ha sido muy claro: "Le pediría que convocará elecciones".

"Mazón es un criminal"

A su vez, el diputado de ERC ha dirigido fuertes críticas contra el expresidente Carlos Mazón: "Es un criminal, por su inacción murió gente. Y no es algo que piense solo un independentista de izquierdas como yo. Dos de las personas que han sido muy duras con él han sido el Papa (León XIV) y Carlos Alsina, cuyos perfiles son diferentes al mío".

Rufián también se ha referido al auge del fascismo: "No tengo claro si se ha puesto de moda ser fascista o es más el hijoputismo, el ser chungo. Entrando en el bar un hombre me ha llamado sinvergüenza, por ejemplo. Y daba el perfil de votar a la derecha y cobrar una pensión. Daba el perfil de respaldar a partidos que no apoyan la subida de su pensión, por ejemplo", ha expuesto.

"En resumen, lo que he visto es que hay un sentimiento de agravio, se rabia. Creo que si la gente apoya a los partidos que no han sabido gestionar la catástrofe el mensaje sería muy malo", ha sentenciado el portavoz parlamentario de ERC.