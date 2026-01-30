El juzgado desestima la demanda de la exasesora de Ciudadanos contra el Ayuntamiento de Xàtiva

El Juzgado Social número 17 de València ha desestimado la demanda interpuesta contra el Ayuntamiento de Xàtiva por la exsecretaria adscrita al grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Carmen Sanchis, que reclamó ser indemnizada como consecuencia de su cese, tras los comicios locales de 2023.

La sentencia entiende que el acto impugnado por la exasesora no es un despido, puesto que esta tenía la condición de personal eventual de confianza y, como tal, su cese es automático cuando se disuelve la corporación municipal, como ocurrió con carácter previo a las elecciones municipales.

Dado que no se trata de una extinción de la relación laboral al uso, el juzgado razona que no procede aplicar los artículos 55 y 56 del Estatuto del Trabajador. Estos artículos regulan el despido disciplinario. El 55 exige al empleador notificación escrita con hechos y fecha, definiendo despidos procedentes, improcedentes o nulos, mientras que el 56 detalla que el despido improcedente permite al empleador optar entre la readmisión o la indemnización de 33 días por año.

La sentencia, que no es firme y admite recurso, absuelve al Ayuntamiento de Xàtiva de tener que atender la reclamación. La demandante, exconcejal y exdirigente socialista, fue reclutada en 2019 como secretaria de grupo por el regidor y portavoz de Ciudadanos Juan Giner para prestar apoyo al trabajo del colectivo naranja en el consistorio. Cs se quedó sin representación municipal tras las elecciones de 2023.