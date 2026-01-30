El Olímpic recibe al Benidorm con deberes pendientes

El Olímpic recibirá este domingo al líder del grupo, el Benidorm, a las 16.30 horas en el estadio de La Murta. El entrenador, José Manuel Rueda, ha explicado que el equipo afronta el encuentro tras una semana de trabajo positiva, con “buenas sensaciones, buenos entrenamientos” y “una semana normal y corriente de trabajo”.

En el capítulo de bajas, Rueda ha confirmado que el equipo no podrá contar ni con Kouma ni con Nico Cabanes, ambos con problemas musculares: “bajas tenemos la de Kouma y la de Cabanes”. En cambio, el técnico ha señalado que el resto de jugadores está disponible: “por lo demás estamos todos listos”, y ha detallado que “Mullor ya ha entrenado con normalidad”. También ha recordado que Marc Grau se perdió el último encuentro por enfermedad.

De cara al partido, el entrenador ha reconocido que el equipo debe mejorar aspectos del último compromiso en el que se perdió en Jávea: “hay que mejorar algunos conceptos que el domingo nos faltaron”, con la intención de “competir al primer clasificado” e “intentar llevarnos los tres puntos”.

Rueda ha recordado el precedente de la primera vuelta ante el Benidorm, un partido en el que el Olímpic no estuvo a su nivel: “fue el único encuentro donde el equipo no ha sido capaz de competir”. No obstante, ha subrayado que la situación ha cambiado: “el nivel mental del equipo ha cambiado mucho de ese partido al de ahora”. A pesar de ello, ha advertido que “no te puedo asegurar que no pueda pasar lo mismo”, aunque espera “un partido totalmente diferente al que se pudo ver en la primera vuelta”.

"Lo importante es el partido del domingo"

Sobre el líder, Rueda ha señalado que mantiene una línea continuista: “no han cambiado mucho”, y ha destacado que “ellos le meten mucha intensidad al juego”. También ha subrayado el potencial de la plantilla rival: “tienen 4 o 5 futbolistas que para ganar la categoría tienen un muy buen nivel”. En este contexto, ha insistido en que el Olímpic deberá “competir con la misma intensidad, con las mismas ganas” y en los duelos individuales “intentar ser ganadores”.

Noticias relacionadas

En cuanto a la situación clasificatoria, el técnico ha restado importancia a otros resultados y ha centrado el foco en el encuentro: “no he mirado los duelos directos que hay” y “lo más importante… es el partido del domingo”. Sobre las consecuencias de una victoria, ha señalado que permitiría que el equipo “siga estando ahí enganchado, recorte al primero” y que “nos va a reforzar mucho”.