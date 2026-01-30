El Ontinyent 1931 abre la jornada con su visita al CD Roda

Los de Roberto Bas llegan a la vigésima jornada con un inicio de 2026 algo irregular, pero en el que consiguieron dar la campanada y derrotar a uno de los cocos de la liga, el Castellonense. Por su parte, al Atzeneta le ha venido bien el cambio de año: ha conseguido reencontrarse con la victoria y coger un poco de aire respecto a las posiciones de descenso.

El sábado arrancará la jornada en el grupo sexto de la Tercera Federación con la visita del Ontinyent 1931 al CD Roda a partir de las 16:30 horas. El duelo en la Ciutat Esportiva Pamesa Cerámica estará dirigido por Samuel Elías Pérez Sánchez, asistido en las bandas por Vicente Catalán Pazos y Andreu Hernández Olmos. Los de la capital de la Vall d’Albaida no brindaron una de sus mejores actuaciones frente al Recambios Colón, ante quienes no pudieron pasar del empate (0-0), pero días antes el equipo había conseguido derrotar al Castellonense (3-2) en un duelo brillante. El Ontinyent 1931, a pesar de la irregularidad de las últimas semanas, llega con la confianza de poder sumar los tres puntos en Villarreal.

El CD Roda está teniendo una temporada complicada, en la que los resultados lo han mantenido en la zona roja de la clasificación durante varias jornadas. Los castellonenses encadenaron dos victorias seguidas que les permitieron salir de la zona de descenso, pero en las dos últimas semanas han cosechado dos derrotas ante La Nucía (0-1) y Villarreal (4-1). En el partido de la primera vuelta, disputado en El Clariano, la victoria fue gualdinegra (1-2). Además, los de Roberto Bas llegan con ganas de romper estadísticas e intentar conseguir la primera victoria de su historia en casa del Roda. Las dos visitas anteriores se saldaron con derrota (2-0) y empate (2-2).

El domingo, en jornada matinal, será el turno del Atzeneta, que visita al Atlético Levante. A las 12:00 horas echará a rodar el balón en la Ciudad Deportiva de Buñol bajo la dirección de Pablo González del Rey, asistido en las bandas por Andrés García Gimeno y Marcos González del Rey. El Atzeneta ha cogido aire en las últimas semanas con un empate ante La Nucía (1-1) y las victorias frente al Hércules “B” (2-1) y, la semana pasada, derrotando a uno de los equipos más fuertes de la liga, el Atlético Saguntino (0-1). La dinámica del conjunto “taronja” en cuanto a resultados parece haber cambiado y querrán consolidarla este fin de semana frente al filial “granota”. Para el duelo, Luis Navarro tiene dos bajas importantes por sanción: Brian Triviño y Leo Ramírez.

El filial levantinista está siendo uno de los equipos más regulares de la competición y llega al duelo como líder, coliderando la clasificación con el Castellonense. Los de Álvaro del Moral no pudieron deshacer el empate en la última jornada ante el Hércules “B” (0-0). En el partido de la primera vuelta, el Atlético Levante se impuso en El Regit con un gol tempranero (0-1). La última vez que los de la Vall d’Albaida visitaron Buñol se llevaron el duelo (0-2).

Una jornada en la que el Ontinyent 1931 buscará ganar para arrancar una dinámica positiva y volver a acercarse a los playoffs, y el Atzeneta intentará conseguir los tres puntos para seguir alejándose de los puestos peligrosos de la clasificación.