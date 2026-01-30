Pérez Llorca pone la respuesta a la dana de 2019 en Ontinyent como ejemplo: "Aquí todo se hizo más rápido y mejor"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha dedicado gran parte de la mañana de este viernes a recorrer Ontinyent en su primera visita institucional al feudo de Ens Uneix.

La localidad de la Vall d'Albaida no es ni mucho menos una desconocida para el jefe del Consell. Su primera parada ha sido el colegio religioso de la Concepción, donde Pérez Llorca estudió el Bachillerato como interno. Allí ha compartido momentos emotivos con antiguos docentes y ha recordado anécdotas vividas en su juventud.

A continuación, el president ha visitado el parque inundable de las Mamás Belgas en el barrio de Cantereria, un espacio adecuado por el ayuntamiento con una gran inversión y el apoyo de diversas instituciones para evitar las recurrentes inundaciones que se producían por el desbordamiento del Clariano, con el peligro asociado.

Precisamente en este enclave, donde ha atendido a los medios, Pérez Llorca se ha referido a la devastadora dana que sufrió Ontinyent en 2019 como un ejemplo de colaboración entre administraciones: "Quiero abandonar el clima de polarización, de los relatos. Y poner como ejemplo el trabajo realizado aquí en Ontinyent, donde todo se hizo más rápido y mejor", ha indicado.

El jefe del Consell también ha puesto la capital de la Vall d'Albaida como muestra de que "el gobierno del cambio que votaron los valencianos cumple sus promesas y llega a cabo los proyectos". "Los ejemplos son muchos, como la facultad de Veterinaria", un ambicioso proyecto desplegado de la mano de la Universitat de València que está cerca de ver la luz. La comitiva institucional también ha visitado los terrenos donde se contempla el primer grado de esta materia en la Comunitat Valenciana, en el barrio del Llombo, así como el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana.

Rodríguez: "Estamos muy contentos"

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (Ens Uneix), se ha mostrado satisfecho por el apoyo del gobierno autonómico y ha evidenciado los estrechos lazos con el president y el Consell del PP: "Se están cumpliendo las promesas y ejecutando los proyectos. Estamos muy contentos"

En su intervención, Pérez Llorca también ha refrendado sus críticas hacia el Gobierno Central sobre el diferente trato dispensado -según sus palabras- a las víctimas de la tragedia de Adamuz respecto a las de la tragedia de la Dana: "No puede ser que las víctimas de Adamuz cobren el triple que las de la Dana. No pueden haber víctimas de primera y de segunda. Es algo que me entristece y espero que haya una rectificación", ha dicho. "Además, hemos conocido que las obras de reparación se van a hacer por la vía de emergencia, es algo que también se podría haber hecho aquí", ha apostillado el president de la Generalitat.