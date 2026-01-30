La rápida actuación de la Policía Local permite localizar a un joven con discapacidad desaparecido en Xàtiva

Una actuación eficaz y coordinada de la Policía Local de Xàtiva permitió este jueves la localización de un joven de 23 años que había desaparecido mientras se encontraba con su abuela en un establecimiento comercial de la Avenida País Valencià.

El aviso se recibió a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana, después de que la familia alertara de que el joven se había separado de su acompañante en el momento de realizar una compra. Según la información facilitada, el joven padece una importante discapacidad a consecuencia de un aneurisma cerebral, circunstancia que podía provocar situaciones de desorientación o comportamientos no habituales.

Una vez recabados los datos y la descripción del desaparecido —que vestía completamente de negro y llevaba una chaqueta larga del mismo color—, la Policía Local activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda por la zona, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, que también fue informado de los hechos.

Las patrullas municipales intensificaron la vigilancia en los alrededores de la avenida País Valencià y en los accesos próximos al centro comercial, hasta que finalmente lograron localizar al joven. Dado que en ese momento no colaboraba y presentaba un estado que hacía recomendable una valoración médica, se solicitó asistencia sanitaria para su traslado con todas las garantías de seguridad y atención.

Agradecimiento municipal

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se ha querido poner en valor "la rapidez de actuación, la profesionalidad y la sensibilidad demostradas por la Policía Local en una intervención especialmente delicada", en la que la prioridad absoluta fue la protección de la persona desaparecida y la tranquilidad de su familia.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la seguridad y la atención a las personas más vulnerables, y agradece públicamente "la labor diaria que realiza la Policía Local de Xàtiva al servicio de la ciudad".