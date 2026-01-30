Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niño discapacidadPrecios viviendaRetrasos AVEParada moraValència culturalPadre ÁngelResidencias mayores
instagramlinkedin

La rápida actuación de la Policía Local permite localizar a un joven con discapacidad desaparecido en Xàtiva

El chico se perdió mientras se encontraba con su abuela en un establecimiento comercial de la Avenida País Valencià

Dos policías locales de Xàtiva, en una imagen de archivo.

Dos policías locales de Xàtiva, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Lluis Cebriá

Xàtiva

Una actuación eficaz y coordinada de la Policía Local de Xàtiva permitió este jueves la localización de un joven de 23 años que había desaparecido mientras se encontraba con su abuela en un establecimiento comercial de la Avenida País Valencià.

El aviso se recibió a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana, después de que la familia alertara de que el joven se había separado de su acompañante en el momento de realizar una compra. Según la información facilitada, el joven padece una importante discapacidad a consecuencia de un aneurisma cerebral, circunstancia que podía provocar situaciones de desorientación o comportamientos no habituales.

Una vez recabados los datos y la descripción del desaparecido —que vestía completamente de negro y llevaba una chaqueta larga del mismo color—, la Policía Local activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda por la zona, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, que también fue informado de los hechos.

Las patrullas municipales intensificaron la vigilancia en los alrededores de la avenida País Valencià y en los accesos próximos al centro comercial, hasta que finalmente lograron localizar al joven. Dado que en ese momento no colaboraba y presentaba un estado que hacía recomendable una valoración médica, se solicitó asistencia sanitaria para su traslado con todas las garantías de seguridad y atención.

Agradecimiento municipal

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se ha querido poner en valor "la rapidez de actuación, la profesionalidad y la sensibilidad demostradas por la Policía Local en una intervención especialmente delicada", en la que la prioridad absoluta fue la protección de la persona desaparecida y la tranquilidad de su familia.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la seguridad y la atención a las personas más vulnerables, y agradece públicamente "la labor diaria que realiza la Policía Local de Xàtiva al servicio de la ciudad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
  2. La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
  3. Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
  4. La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia
  5. La diputación pone fin a las reducciones de jornada con salario íntegro para sus funcionarios
  6. Dos universidades valencianas se cuelan entre las 200 mejores de Europa
  7. La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras
  8. Llíria denuncia que la Generalitat invertirá 7,7 millones en la CV-35 sin mejoras para la ciudad

Gabriel Rufián: "Si me cruzo a Pérez Llorca sería muy claro, le pediría que convoque elecciones"

Gabriel Rufián: "Si me cruzo a Pérez Llorca sería muy claro, le pediría que convoque elecciones"

La rápida actuación de la Policía Local permite localizar a un joven con discapacidad desaparecido en Xàtiva

La rápida actuación de la Policía Local permite localizar a un joven con discapacidad desaparecido en Xàtiva

Compromís se recompone en Canals tras la salida de Mai Castells: Pere Martínez regresa y Dídac Egido será el portavoz

Compromís se recompone en Canals tras la salida de Mai Castells: Pere Martínez regresa y Dídac Egido será el portavoz

El juzgado desestima la demanda de la exasesora de Ciudadanos contra el Ayuntamiento de Xàtiva

El juzgado desestima la demanda de la exasesora de Ciudadanos contra el Ayuntamiento de Xàtiva

El exalcalde de la Llosa comunica su aforamiento al juzgado tras el archivo inicial de la causa en su contra

El exalcalde de la Llosa comunica su aforamiento al juzgado tras el archivo inicial de la causa en su contra

El cruel destino de las casas natalicias de ilustres: del olvido a la okupación

El cruel destino de las casas natalicias de ilustres: del olvido a la okupación

Siete constructoras optan a la primera obra previa al desdoble de la CV-60

Siete constructoras optan a la primera obra previa al desdoble de la CV-60

Denuncian pintadas en la ermita del Cristo de la Salud de Canals

Denuncian pintadas en la ermita del Cristo de la Salud de Canals
Tracking Pixel Contents