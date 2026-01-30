Los vecinos de Bixquert trasladan sus demandas en el pleno de Xàtiva

Un nutrido grupo de vecinos de Bixquert acudieron al pleno municipal del Ayuntamiento de Xàtiva este jueves para trasladar sus demandas al equipo de gobierno tras los últimos robos denunciados en viviendas del diseminado. Los residentes tomaron la palabra tras finalizar la sesión ordinaria y obtuvieron respuestas del ejecutivo. Hubo momentos de tensión, pero también mucho diálogo y puntos de acuerdo. El pleno se alargó hasta las 22.30 horas.

Además de señalar los problemas de seguridad que se suelen registrar en Bixquert, los vecinos expusieron otros inconvenientes que sufren y que han venido señalando en los últimos meses.

Esta zona residencial aislada de Xàtiva también estuvo en el epicentro del debate en el transcurso de una moción presentada por Vox que pedía incrementar los efectivos policiales.

El equipo de gobierno votó en contra de la propuesta. La portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, defendió que Xàtiva "es una ciudad segura" sin "restar importancia a los problemas de delincuencia que sufren los vecinos". En este punto, hubo propietarios con residencia en Bixquert que interrumpieron a la regidora, contrariados. El alcalde llamó al orden y recordó que el público no puede realizar muestras de apoyo o rechazo a los concejales en el pleno.

Amorós destacó que la partida destinada a Seguridad es la más elevada del capítulo de personal en el presupuesto municipal, al concentrar el 25,43% de los recursos, con un total de 3,4 millones de euros. La segunda partida más alta, la de Bienestar Social, cuenta con la mitad de fondos, un 12,91%. Para Amorós, el porcentaje destinado a sostener la plantilla de la Policía Local "es más que digno para hacer frente a los refuerzos que plantea la moción". La primera teniente de alcalde también recalcó los 295.000 euros previstos para seguridad en el capítulo de gasto corriente y recordó la instalación reciente de 34 cámaras de videovigilancia en la ciudad, junto con la adquisición de cuatro motos y dos coches nuevos para la Policía Local. En cualquier caso, indicó que "hay que poner foco en prevención y en la presencia activa, de proximidad, en barrios y diseminados".

Para Marcos Sanchis, portavoz del PP, "la inseguridad en Xàtiva no es una percepción, es una realidad que viven muchos vecinos". El regidor popular aseguró que Bixquert "no es una prioridad" para el gobierno municipal y manifestó que sus vecinos "conviven con la okupación ilegal, los robos y una sensación de inseguridad creciente". "Xàtiva necesita una policía de barrio y una actuación firme contra la ocupación ilegal", apostilló.

La regidora de Seguridad, Xelo Angulo, puso cifras sobre la mesa para rebatir las críticas. Señaló que la policía de barrio está en marcha y anunció que se ha acordado una ampliación del servicio de la Policía Local en 3.500 horas anuales y que la subsde policial de Bixquert se pondrá en marcha "en este primer trimestre del año". Angulo apuntó que ahora mismo la plantilla cuenta con cinco vacantes por comisiones de servicio que se prevé cubrir en breve con la convocatoria de la bolsa de agentes.

La regidora también defendió que, desde octubre, se realizan patrullas en Bixquert "por la tarde y por la noche y se atiende a cualquier requerimiento". En cualquier caso, incidió en que "la extensión de Bixquert es muy amplia y aunque pusiéramos 10 patrullas sería imposible llegar a todo". Angulo marcó en 3 minutos el tiempo medio de respuesta de la Policía Local ante cualquier aviso en el núcleo urbano y entre 7 y 11 minutos en el caso de Bixquert.

El gobierno toma nota

Entre sus demandas, los vecinos de Bixquert señalaron la falta de iluminación en algunos puntos, junto con el "abandono" de algunas zonas, el agravio comparativo en materia de servicios respecto al núcleo urbano o la ausencia de buzones. Respecto a esta última cuestión, el alcalde indicó que el ayuntamiento está "exigiendo" a Correos que la solvente. Roger Cerdà indicó que el equipo de gobierno ha "tomado nota" de todas las peticiones planteadas por los vecinos y defendió como suficientes los recursos destinados a Bixquert.

Noticias relacionadas

Fuentes vecinales presentes en el pleno indican que los residentes salieron razonablemente contentos ante los compromisos del ayuntamiento, aunque advierten de que estarán pendientes para que se cumplan.