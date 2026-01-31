Los anuncios de Xàtiva en Fitur

Se ha celebrado una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid FITUR y, de nuevo, con una presencia de Xàtiva difuminada en un estand de la marca provincial turística Turisme Valencia, en el que no se ha distinguido mucho el mayor conjunto histórico y monumental, tras el de la ciudad de Valencia –que tenía estand propio-. No ha parecido tampoco ser un destino referente del interior valenciano, pero, una vez más, los responsables políticos de turno, han lanzado una batería de anuncios, muchos de ellos sin concreción en la actual oferta turística de la ciudad.

Anunciar la proyección de Xàtiva como un destino turístico LGTBIQ+, podría ser interesante si se hubiera hecho antes un análisis previo y experto de recursos y productos turísticos habilitados en la oferta turística setabense para este “target” (público objetivo), pero no existe, ni la actual oferta dispone de experiencias personalizadas, tours culturales, ni flujo turístico de plataformas de este turismo especializado.

También se ha anunciado iniciar la declaración del acto de la “Baixada de Sant Josep”, en las fiestas de Fallas de Xàtiva, como Bien de Relevancia Local (BRL) Inmaterial. La peculiaridad y exclusividad de este acto ya figuraba en el expediente para la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico y fue un aspecto significativo a la hora de su reconocimiento. Pero siguen a la espera para su declaración como BRL quince espacios de Xàtiva, y nada se sabe desde 2018. Entre ellos, potenciales recursos turísticos destacados como la segunda estación en pie más antigua de España, la chimenea industrial más alta de la Comunitat Valenciana, o varias casas palacio del conjunto histórico-artístico. A su vez, sigue sin publicarse oficialmente la incoación para la declaración del Corpus de Xàtiva como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial y flaco favor se le hace, en cuanto a su conocimiento y promoción turística, en un ámbito como el de FITUR, la ocurrencia del cambio de la vestimenta tradicional de los “momos” danzantes del baile de la Moma, basada en la del Corpus de Valencia, éste sí declarado BIC Inmaterial en 2010.

El enésimo anuncio en esta feria del Plan de Sostenibilidad Turística de Xàtiva, financiado con fondos europeos Next Generation, contrasta, sin haberse iniciado las actuaciones, con la incertidumbre ante el límite temporal de ejecución de la mayoría de proyectos financiados con estos fondos, establecido para el 31 de marzo de 2026. En cuestión de transparencia, sigue sin poderse consultar públicamente el ya tantas veces presentado plan, con todas sus actuaciones y fechas de implantación, para tratar de averiguar -en esta edición de la feria ya no se ha mencionado- si el bárbaro proyecto de aparcamiento de vehículos, no sostenible, en la zona natural y arqueológica protegida de la costa del Castell sigue adelante.

Realizada la tarea anunciadora de estos “hitos turísticos” para Xàtiva, por no hablar de la competencia con Ontinyent en la elaboración del “arròs al forn”, la delegación del equipo de gobierno municipal regresó a la ciudad, mientras la oferta turística local sigue con sus ya enquistadas carencias en cuanto al funcionamiento del trenet turístico, la precaria apertura – el antiguo convento gótico de Sant Doménec permaneció cerrado todo el fin de semana de la feria FITUR- , y poca amplitud de los horarios de visita a monumentos y museos, o las dificultades e impedimentos para que los grupos, con antelación -a fecha de hoy no se saben todavía los horarios de Semana Santa- puedan organizar y cerrar visitas a los principales lugares del conjunto monumental setabense, con la consiguiente decepción y la elección de otros destinos cercanos, no más atractivos que Xàtiva, pero sí mejor preparados para las visitas turísticas.