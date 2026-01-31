Xàtiva valora rescindir los contratos del nuevo tren turístico y el parking de la Albereda

El nuevo tren turístico que pasea a los visitantes de Xàtiva por el casco antiguo y los conduce al castillo volvió a ponerse en funcionamiento en septiembre de 2024 después de tres años fuera de uso y varias licitaciones fallidas. El servicio, sin embargo, no está cumpliendo con las expectativas depositadas, mientras las averías y las incidencias se han ido sucediendo en los últimos meses.

La regidora de Turismo, Raquel Caballero, reconoció en el pleno municipal de este jueves que las técnicas del área están recopilando todos los fallos con vistas a examinar la posibilidad de anular o rescindir el contrato "si fuera necesario". "No estamos nada contentos con el servicio que se está prestando", señaló Caballero en respuesta a las críticas del PP, que denunció que el trenet está "siempre averiado". En el recorrido en autobús que lo reemplaza para subir a los turistas al castillo, según indicaron los populares, "no hay ninguna explicación del itinerario ni de la historia de Xàtiva; no ofrece ningún valor real".

En su réplica, Caballero defendió que el ayuntamiento quiere que el turismo "genere dinero y sea un motor económico, no que nos cueste dinero". En ese sentido, la edil contrapuso el modelo actual del 'trenet', que fue aportado por la empresa concesionaria sin que supusiera ningún coste para el consistorio, con el anterior del PP, "que supuso un gasto de 300.000 euros en la compra del trenet".

La concejala aseguró que las últimas cifras de visitantes "demuestran que apostamos por Xàtiva como destino turístico. Más de 90.000 personas han pasado por el castillo y no ha sido un año bueno porque veníamos de una dana, con el impacto que tuvo", recalcó. También mantuvo que se ha ampliado el horario de atención en todas las instalaciones turísticas y se ha reforzado el personal en la oficina de Turismo y el Castillo.

La adjudicación del tren turístico recayó en 2024 en la empresa Chambitos por un periodo de 5 años a cambio de un canon anual de 711,29 euros. El renovado vehículo se implantó con tres vagones de hasta 60 plazas, junto con nuevas paradas en el casco antiguo que tampoco se terminan de cumplir.

El parking arrastra deficiencias

Esta no es la única concesión que el ayuntamiento está valorando liquidar antes de tiempo. El alcade de Xàtiva, Roger Cerdà, señaló que la empresa gestora del parking público de la Albereda "acumula informes negativos" por los numerosos incumplimientos del contrato que se arrastran desde hace años, en respuesta a una denuncia del PP por la reciente inundación de las instalaciones y el mal estado del garaje situado bajo el jardín de la Glorieta. Cerdà explicó que la estrategia que está siguiendo el consistorio va encaminada a la rescisión del contrato "en el momento en que sepamos claramente que no le va a costar dinero a la ciudadanía".

Desde hace una década, la contratista del parking ha sido objeto de diversas penalizaciones económicas impuestas por la corporación local, debido al «cumplimiento defectuoso» de sus obligaciones relativas al mantenimiento, la limpieza, la vigilancia y el personal del recinto, que presenta desde hace años numerosas carencias. Hace una década, en 2016, el ayuntamiento ya abrió un expediente de posible rescisión ante las reiteradas quejas transmitidas por los usuarios.