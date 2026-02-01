Cinco detenidos por 14 robos con fuerza en bares y gasolineras de la Vall d'Albaida

La Guardia Civil ha detenido a los autores de 14 robos con fuerza cometidos desde diciembre del 2025 en bares y gasolineras de siete localidades de la Vall d'Albaida: Benigànim, L’Olleria, Aielo de Malferit, Ontinyent, Agullent, Albaida y Atzeneta d'Albaida.

La Operación ‘Benigànim-XA252’ se inició a principios de diciembre 2025 tras la comisión de varios robos con fuerza en las cosas en establecimientos públicos de la comarca. En todos los hechos, se observó el mismo modus operandi: una banda organizada con varios individuos que se repartían las tareas: unos alquilaban furgonetas, otros las conducían y otros cometían los robos, habiendo una secuencia en los hechos y distribución de funciones, indicios de pertenencia a citado grupo criminal.

Tras dos meses de seguimientos y recopilación de indicios, los agentes lograron identificar a los componentes de este grupo, localizando y procediendo a sus detenciones e investigaciones en las localidades de Villena (Alicante) y Ontinyent (Valencia), para puesta a disposición judicial. Además, se han recuperado dos máquinas de tabaco y una de apuestas sustraídas, así como dos de las furgonetas alquiladas para cometer estos hechos, valoradas en 20.000 euros.

La operación se ha saldado con 5 detenidos y 3 investigados, (6 españoles y 2 rumanos, de 21 a 36 años, hombres), a quienes se les imputan 14 robos con fuerza en las cosas y un delito de pertenencia a grupo criminal.

Las cámaras de seguridad, clave

Según indican fuentes cercanas a la investigación, en el desmantelamiento de la organización criminal ha sido de notable importancia las cámaras de seguridad aportadas por denunciantes y corporaciones locales como el Ayuntamiento de l’Olleria.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del equipo de Investigación de Ontinyent, donde han sido entregadas las diligencias, concretamente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4.