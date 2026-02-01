Un estudio en Xàtiva alerta del elevado consumo de ansiolíticos sin receta entre los jóvenes

El consumo de pastillas para la ansiedad o el insomnio ha ido normalizándose en los últimos años, especialmente desde la pandemia de la covid-19. Una reciente encuesta desplegada en Xàtiva ha detectado un uso de hipnosedantes sin receta "especialmente elevado" entre los jóvenes de esta ciudad, sobre todo a partir de 18-19 años.

Un 6,1% de los encuestados en esta franja de edad admitió haber consumido estos fármacos sin prescripción médica durante el último mes, un porcentaje que duplica la estadística a nivel nacional. Entre los 16 y los 17 años, la cifra alcanza el 2,9% en la capital de la Costera. A nivel general, las chicas hacen el doble de uso de las citadas pastillas que los chicos.

Estos datos forman parte del IV Plan Municipal de Prevención de Adicciones de Xàtiva 2026-2029, un extenso documento estratégico aprobado por el ayuntamiento el pasado jueves que traza un diagnóstico de la situación y dibuja la hoja de ruta municipal para combatir los malos hábitos en los próximos cuatro años, con la mirada puesta en el refuerzo de la prevención, la participación y la coordinación comunitaria. El presupuesto para desplegar las medidas contempladas asciende a 128.000 euros.

El estudio también advierte de la problemática creciente de los juegos de azar en población adolescente. Aunque un 90,4% de la muestra no ha apostado dinero en el último mes, un 9,1% de los jóvenes de Xàtiva de 18 a 19 años reconoce hacerlo a diario y un 3%, casi todos los días. En la franja entre 16 y 17 años, el porcentaje cae al 2,6%. Unas cifras "realmente preocupantes", según valora la radiografía elaborada por la Unidad municipal de Prevención de Conductas Adictivas de Xàtiva (UPCCA). En este caso, los chicos son mucho más proclives a caer en las redes del juego que las chicas.

Lo mismo ocurre con la adicción a los videojuegos: un 4,1% de la población setabense entre 11 y 19 años dedicada más de 5 horas a esta actividad. Respecto a las sustancias psicoactivas, un 1,1% ha consumido cocaína en el último mes, un 1,3% ha probado el cristal en ese periodo, un 1% ha esnifado speed, un 2,3% ha hecho uso del cloretilo y un 0,9% ha echado mano del éxtasis líquido. La media de consumo de cigarrillos diarios se sitúa en 3,28 en el conjunto de la muestra y se dispara a 8,41 cigarros al día en la edad de 18-19 años.

Las líneas de acción del Plan de Prevención de Adicciones pivotan en torno a tres ejes: el ámbito escolar, el familiar y el comunitario. En el primer campo, el diagnóstico detecta ciertas resistencias en programas que requieren la implicación del profesorado, debido a la falta de tiempo y a la gran carga de trabajo que arrastran los docentes. El documento plantea la creación de un grupo de representantes de centros escolares para planificar e implementar las medidas de prevención necesarias, así como la formación y asesoramiento desde la UPCCA.

En la segunda área, se observa la necesidad de implicar y formar más a las familias como agentes preventivos de las adiciones, por lo que se propone impulsar un grupo de representantes de las AMPA de la ciudad para diseñar acciones encaminadas a atajar los riesgos existentes.

En el ámbito comunitario también se identifica una falta de comunicación y coordinación, así como un desinterés de la juventud por las acciones preventivas, junto con un desconocimiento sobre los recursos de ocio alternativos al consumo de sustancias en Xàtiva. El Plan persigue implicarlos con la creación de un grupo de trabajo en el que puedan tener un papel activo.

Resultado de "muchos estudios y mucho trabajo"

En el último pleno municipal, la portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, destacó que “queremos que Xàtiva sea más saludable también a través de las políticas de prevención". La primera teniente de alcalde puso en valor el trabajo de la UCA, "un recurso esencial en Xàtiva para la prevención y la promoción de hábitos saludables”, y animó “a todo el mundo a utilizarlo”.

A juicio de la regidora de Bienestar Social, Lena Baraza, con el documento aprobado "Xàtiva reafirma su compromiso con la prevención de las adicciones". "Se trata de una política pública esencial basada en la evidencia científica. Es un documento realista y adaptado a nuestra ciudad, resultado de muchos estudios y de mucho trabajo durante años para entender el consumo y las adicciones en Xàtiva”, dijo, poniendo también en valor la UCA como recurso fundamental en la ciudad”.

Noticias relacionadas

Por su parte, Inma Signes, del Partido Popular, defendió este Plan “como un recurso importante y sin color político, aunque mejorable”.