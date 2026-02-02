El Atzeneta no puede consolidar la dinámica positiva y cae ante el Atlético Levante

El pasado fin de semana se jugó la vigésima jornada de liga en el grupo sexto de Tercera Federación, la cual se desarrolló casi al cien por cien. De los nueve partidos programados para el fin de semana, tan solo se suspendieron dos duelos que debían disputarse el sábado, entre ellos el partido que medía fuerzas entre el Ontinyent 1931 y el CD Roda. La causa de la suspensión fue la alerta naranja por viento. De momento, no hay fecha para recuperar el partido.

El Atzeneta sí pudo jugar el duelo frente al Atlético Levante en la matinal del domingo. Los de Luis Navarro viajaron a la Ciudad Deportiva de Buñol con las bajas de Leo Ramírez y Brian Triviño. El técnico del conjunto atzetenero apostó por cambios en el once, especialmente en la punta de ataque, donde llamó la atención la ausencia de Bilal.

Los dos equipos llegaban con inercias positivas y saltaron al terreno de juego con el objetivo claro de continuar con esa dinámica. El viento fue el invitado al partido y condicionó mucho el juego de ambos equipos, provocando numerosas imprecisiones. La primera parte se desarrolló de forma bastante igualada, con llegadas claras para el filial granota, que no consiguió materializar, y un Atzeneta combativo que también generó ocasiones para desequilibrar el marcador. Se llegó al descanso con el empate inicial (0-0).

La segunda parte arrancó con un guion similar, pero el Atlético Levante consiguió plasmar su ambición en el minuto 53. Los locales, tras una falta lateral, colgaron un balón al área para que Aitor Manzanedo engatillara de primeras y mandara el balón al fondo de la red sin que Ferri lo pudiera evitar (1-0). Con el marcador en contra, el Atzeneta se volcó en ataque en busca del gol del empate, pero se encontró una y otra vez con el guardameta Asier Herrera, que fue el salvador de su equipo. A pesar de los intentos, el marcador ya no se movió.

El Atlético Levante duerme una semana más líder, coliderando la clasificación junto al Castellonense, mientras que el Atzeneta no pudo sumar puntos para afrontar la semana con tranquilidad y afrontará el próximo duelo con tan solo dos puntos de ventaja respecto a la zona de descenso.