La Foguera de Sant Antoni que planta cara al fuego: tres semanas de espera para la 'cremà' en Cerdà

Los episodios de viento han aplazado durante dos fines de semana consecutivos el acto central de los festejos, que se ha dejado para el Día de San Valentín

La Foguera de Cerdà, en una imagen de enero de 2025.

La Foguera de Cerdà, en una imagen de enero de 2025. / Portal de Canals

Lluis Cebriá

Xàtiva

La Foguera de Sant Antoni se resiste a ser quemada en Cerdà. La 'cremà' en este pueblo de la Costera estaba inicialmente programada para el fin de semana del 24 de enero, pero tuvo que posponerse como consecuencia del fuerte viento.

La idea era trasladar el acto central de los festejos al pasado sábado 31 de enero a las 16 horas. Pero otra jornada de importantes rachas de aire a raíz de la persistencia del temporal 'Kristin' frustró de nuevo el plan a última hora, ante la obligación de seguir las recomendaciones de los cuerpos de seguridad y los expertos, debido al riesgo por incendios. En la localidad se celebraron el resto de actos, desde las paellas hasta el tardeo y el DJ nocturno, pero el fuego y el castillo de pirotecnia que lo acompaña siguen esperando su turno.

La hoguera de Sant Antoni todavía va a permanecer un tiempo más instalada en la plaza central del pueblo, a modo de imponente elemento decorativo. El Ayuntamiento de Cerdà ha anunciado que su quema se va a posponer una semana más, hasta el 14 de febrero, para hacerla coincidir con San Valentín. El evento se anuncia con el lema "Enamorats de la nostra Foguera".

En Ontinyent, la Foguera de la Plaça del Barranquet también se aplazó la semana pasada por los vientos huracanados y este domingo tampoco pudo quemarse a la hora a la que estaba prevista inicialmente. Al final, la 'cremà' se inició a medianoche del domingo.

