Frustran el segundo asalto en menos de un mes en un bar de Agullent: "Nos vamos a casa pensando en si esta noche nos volverá a tocar"

La actuación conjunta de la Policía Local de Agullent y la Guardia Civil ha permitido la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de intento de robo con fuerza. Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado jueves en un establecimiento hostelero situado en el polígono industrial Casa Vicari de Agullent.

Se trata del segundo asalto en poco más de un mes que sufre el Bar Roglet. El último no ha tenido éxito, puesto que los agentes sorprendieron in fraganti a los intrusos antes de que estos pudieran entrar, tras recibir el aviso en torno a las 21 horas. Sin embargo, recientemente el negocio fue el escenario de un robo que se saldó con cuantiosos daños. Los ladrones se llevaron la máquina de tabaco, rompieron la tragaperras y se llevaron dinero de la caja registradora.

A través de un comunicado, los dueños del negocio han asegurado que están "hartos de la situación". "Hay una inseguridad bastante grande. Me voy a casa a dormir pensando en si esta noche me volverá a tocar", asegura el propietario, Ramón Ferri a Levante-EMV. "La Guardia Civil de Ontinyent está justa de medios y solo hay un policía local. Pedimos al ayuntamiento que instale cámaras de seguridad al menos en las entradas y salidas del pueblo, porque podrían ayudar a modo disuasorio", incide, tras agradecer la encomiable labor de la Policía Local.

"También han entrado en muchas otras propiedades privadas de vecinos y vecinas del pueblo de Agullent. No queremos vivir pensando cuándo será la próxima vez o a quién le tocará", sostiene el mensaje difundido por el bar del polígono.

Desde el establecimiento solicitan "más presencia policial". "No es lógico que algunos días no tengamos a nadie para velar por nuestra seguridad, y pedimos medidas reales para que los negocios podamos trabajar tranquilos y los vecinos vivir sin miedo", concluye el comunicado, que agradece a los vecinos el apoyo trasladado tras los últimos acontecimientos.

Un coche de la Policía Local de Agullent, frente al edificio consistorial. / A.A.

Coordinación entre cuerpos policiales

Desde el Ayuntamiento de Agullent han destacado que "la rápida intervención, así como la coordinación y la colaboración estrecha entre la Guardia Civil la Policía Local, fueron determinantes para localizar y detener los presuntos responsables al poco de producirse el intento de robo" del pasado jueves. "Esta actuación ejemplar evitó posibles daños mayores y garantizó la seguridad ciudadana", inciden las mimas fuentes. Las personas detenidas pasaron a disposición judicial, siguiendo los procedimientos legales establecidos.

El consistorio ha querido manifestar públicamente el reconocimiento y el agradecimiento a la Guardia Civil y, de manera muy especial, a los y las agentes de la Policía Local de Agullent, "por su profesionalidad, dedicación y compromiso con la seguridad del pueblo". El ayuntamiento reitera su "apoyo y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad", así como su "compromiso de continuar trabajando para garantizar la convivencia y la tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de Agullent".

Cinco detenidos por 14 robos en bares y gasolineras de la comarca

Precisamente este pasado sábado, la Guardia Civil informó de la detención de los autores de 14 robos con fuerza cometidos desde diciembre del 2025 en bares y gasolineras de siete localidades de la Vall d'Albaida: Benigànim, L’Olleria, Aielo de Malferit, Ontinyent, Agullent, Albaida y Atzeneta d'Albaida.

Según indican fuentes cercanas a la investigación, en el desmantelamiento de la organización criminal ha sido de notable importancia las cámaras de seguridad aportadas por denunciantes y corporaciones locales como el Ayuntamiento de l’Olleria.

La Operación ‘Benigànim-XA252’ se inició a principios de diciembre 2025 tras la comisión de varios robos con fuerza en las cosas en establecimientos públicos de la comarca. En todos los hechos, se observó el mismo modus operandi: una banda organizada con varios individuos que se repartían las tareas: unos alquilaban furgonetas, otros las conducían y otros cometían los robos, habiendo una secuencia en los hechos y distribución de funciones, indicios de pertenencia a citado grupo criminal.

Tras dos meses de seguimientos y recopilación de indicios, los agentes lograron identificar a los componentes de este grupo, localizando y procediendo a sus detenciones e investigaciones en las localidades de Villena (Alicante) y Ontinyent (Valencia), para puesta a disposición judicial. Además, se han recuperado dos máquinas de tabaco y una de apuestas sustraídas, así como dos de las furgonetas alquiladas para cometer estos hechos, valoradas en 20.000 euros.

Noticias relacionadas

La operación se ha saldado con 5 detenidos y 3 investigados, (6 españoles y 2 rumanos, de 21 a 36 años, hombres), a quienes se les imputan 14 robos con fuerza en las cosas y un delito de pertenencia a grupo criminal.