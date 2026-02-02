El fuerte viento provoca nuevas incidencias en Bixquert y en los accesos al Castell de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través de la Policía Local y en coordinación con los servicios de emergencias, bomberos forestales, Guardia Civil, 112, Iberdrola y la empresa de mantenimiento del alumbrado público, desplegó un amplio dispositivo durante la noche del sábado 31 de enero para hacer frente a las incidencias provocadas por la borrasca Kristin, que afectó a la ciudad con fuertes rachas de viento. Las incidencias se concentraron en la zona diseminada de Bixquert y en los accesos al Castell, aunque el segundo episodio de fuerte viento también dejó incidencias en el núcleo urbano.

Ramas caídas sobre la acera de la Albereda Jaume I, junto al ayuntamiento de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Según el parte elaborado por la Policía Local, las primeras actuaciones se iniciaron a las 22:17 horas, cuando una vecina de la partida de Bixquert alertó de que la zona de la Solana se había quedado sin alumbrado municipal. Desde el cuerpo policial se realizaron varias llamadas a la empresa responsable del servicio y se tramitó la incidencia por correo electrónico. Pocos minutos después, a las 22:20 horas, el Cuerpo Nacional de Policía informó de la caída de una rama de grandes dimensiones sobre la acera en la calle Cosmógrafo Ramírez. La zona fue debidamente señalizada y se dio aviso al departamento de Jardinería para su retirada.

Destrozos provocados por el fuerte viento de la borrasca Kristin en Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

A las 22:44 horas, la Guardia Civil comunicó la caída de un pino en el camino de la Quintana, que había cortado completamente la carretera y arrancado los cables del alumbrado público. Una dotación de bomberos se desplazó hasta el lugar para limpiar la vía y garantizar la seguridad del tráfico.

Destrozos provocados por el fuerte viento en el Castell de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Las incidencias continuaron durante la noche. A las 23:15 horas, el 112 notificó una falta de suministro eléctrico en el camino de la Fillola, mientras que a las 23:36 horas se alertaba de otro pino caído en el camino Cambra, que impedía la circulación y fue retirado por una brigada de bomberos forestales. Ya cerca de la medianoche, a las 23:42 horas, se informó de la presencia de una rama de grandes dimensiones en la acera de la Albereda Jaume I, junto al propio ayuntamiento, una incidencia que ya había sido detectada en el turno de tarde. Posteriormente, a las 00:44 horas, el 112 comunicó la caída de un árbol en el camino Vallfarta, que también requirió la intervención de los bomberos para reabrir el paso.

Ramas caídas por el viento en la Albereda de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Durante las tareas de vigilancia en Bixquert, la Policía Local detectó varias farolas del alumbrado público rotas en la zona del Mistero. Finalmente, a las 03:48 horas, un operario de Iberdrola confirmó el restablecimiento del suministro eléctrico en este sector, procediéndose a la retirada del generador provisional que se había instalado.

A estas actuaciones hay que añadir la caída de varios pinos en la carretera de acceso al Castell y en el interior del recinto, donde también se produjo la rotura de una pérgola del restaurante, desperfectos que están siendo evaluados por los servicios técnicos municipales para determinar las reparaciones necesarias.

Daños provocados por el fuerte viento en Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva se agradece la colaboración de todos los cuerpos de emergencia y servicios implicados, así como la comprensión de la ciudadanía ante las molestias ocasionadas por el temporal. El consistorio continúa revisando los daños producidos por la borrasca Kristin y trabaja para restablecer con la máxima celeridad posible la normalidad en todos los puntos afectados.