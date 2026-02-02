Un gol en propia puerta condena al Olímpic ante el líder Benidorm

Derrota del CD Olímpic de Xàtiva ante el líder Benidorm (0-1). De contar con superioridad numérica se pasó a encajar un gol en propia puerta. El entrenador local, José Manuel Rueda, comenzó su valoración tras el partido reconociendo el esfuerzo del equipo pese al resultado adverso: “ha sido un partido muy competitivo para los dos equipos”. En este sentido, subrayó que “el equipo ha competido muy bien” y que, a su juicio, el Olímpic estuvo “dentro del partido en todo momento”.

Partido entre el Olímpic y el Benidorm en la Murta, el pasado domingo. / CD Olímpic

Sobre la acción que decidió el encuentro, un gol en propia puerta en el minuto 69, Rueda admitió que todavía necesitaba revisarla con calma: “ahora mismo tendría que verla repetida porque no sé bien cómo se ha filtrado ese balón interior”. El entrenador lamentó especialmente ese momento del partido y fue claro al expresar sus sensaciones: “me duele la derrota”. Aun así, quiso poner en valor el trabajo realizado por sus jugadores y la imagen ofrecida. “Creo que el equipo ha hecho méritos para, al menos, haber puntuado”, afirmó, insistiendo en que el encuentro se decidió “por pequeños detalles”. También explicó que el Olímpic trató de reaccionar tras el gol encajado: “lo hemos intentado hasta el final, hemos buscado soluciones y hemos ido hacia adelante”.

Rueda destacó igualmente la dificultad del rival y el nivel del choque: “sabíamos que el Benidorm es un buen equipo y que iba a ser un partido muy exigente”, y añadió que, pese a jugar durante muchos minutos con un hombre más por la expulsión de un jugador visitante, “no siempre es fácil encontrar espacios cuando el contrario se repliega”. En su reflexión final, el entrenador insistió en mantener la línea de trabajo: “hay que seguir, corregir errores y pensar ya en el próximo partido”, mostrando confianza en la respuesta del equipo tras este tropiezo.

Según recoge el acta arbitral, el único tanto del partido figura como gol en propia meta de Marc Grau Vidal en el minuto 69, y el conjunto visitante sufrió la expulsión por doble amarilla de un jugador en el minuto 66.

De forma más secundaria, el acta también refleja que el inicio del encuentro se retrasó tres minutos por el encendido de una bengala de humo azul por parte de aficionados locales y que, en la segunda parte, se activó otra bengala en la zona ocupada por seguidores visitantes, sin que ello obligara a detener el juego.

El equipo se sitúa ahora a cinco puntos de los puestos de promoción de ascenso a la Tercera RFEF. El próximo partido se jugará en casa del Redován.

Benigànim y l'Olleria

Precisamente, ante el Redován jugaba el Benigànim esta pasada jornada. El equipo de la Vall d'Albaida se imponía por la mínima, 1-0, al conjunto alicantino, con un gol de Kevin Llario en el minuto 36. El Benigànim supo amarrar la ventaja en el marcador hasta el final del encuentro para sumar tres puntos vitales para avanzar en el objetivo de alejarse de los puestos de descenso.

Noticias relacionadas

L'Olleria, por su parte, caía goleado 4-1 en su visita al Eldense B. Los locales se adelantaban en el marcador al inicio de la segunda parte, pero los de la Vall d'Albaida empataban poco después por medio de Donat. El encuentro se igualaba, aunque los de Elda volvieron a decantar el encuentro a su favor con un gol de Brotons. Cristian y Lorenzo ampliaban el marcador para los locales con dos goles más, dejando el marcador en el definitivo 4-1.