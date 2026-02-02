Juzgan a tres hombres por asaltar una joyería de Enguera con un cuchillo y una pistola

Los hechos ocurrieron en mayo de 2022. La conocida como "joyería de las cuatro esquinas" de Enguera fue asaltada de forma violenta. Los atracadores llevaron una pistola y un cuchillo como armas principales y se hicieron con un botín cercano a los 50.000 euros.

Y ahora, casi cuatro años después, los presuntos culpables -que fueron detenidos en enero de 2023- serán juzgados mañana. Así, desde la Audiencia Provincial de València han confirmado que los arrestados por "atracar presuntamente una joyería de Enguera tras amenazar a la dueña y a su madre con una pistola y un cuchillo el 4 de mayo de 2022" serán juzgados en València.

"Supuestamente, dos de los acusados cometieron directamente los hechos mientras que el tercero vigilaba en el exterior y aguardaba en un vehículo para emprender la huida. Los presuntos atracadores se hicieron con un botín que ha sido tasado pericialmente en 47.000 euros", exponen las fuentes consultadas. Por todo ello, la Fiscalía reclama para cada uno de ellos una pena de cinco años por un delito de robo con violencia. Para uno de ellos, pide también otros dos años de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas, y para otro, cinco años más por un delito contra la salud pública, pues traficaba presuntamente con hachís y MDMA, sustancias que fueron intervenidas en su domicilio de Montserrat en un registro llevado a cabo en noviembre de 2022.

En enero de 2023, los responsables de la joyería se sinceraron tras ser consultados por Levante-EMV y reconocieron que es difícil superar un episodio de este tipo.