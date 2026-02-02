Los Moros y Cristianos unen Ontinyent y Zacatecas en el camino hacia su hermanamiento

El Ayuntamiento de Ontinyent recibió el pasado sábado una delegación institucional de la ciudad mexicana de Zacatecas, encabezada por su presidente municipal, Miguel Varela, en una visita que supone el punto de partida para llevar a cabo un futuro hermanamiento entre ambas ciudades. La jornada incluyó un recorrido por el centro histórico de la ciudad y una recepción oficial en el despacho de alcaldía, con la presencia de la corporación municipal, representantes de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia y miembros de la delegación mexicana. Durante el acto institucional, los dos alcaldes pusieron en valor los vínculos culturales e históricos que unen Ontinyent y Zacatecas, especialmente alrededor de las respectivas celebraciones de Moros y Cristianos.

Reunión entre representantes de Ontinyent y Zacatecas en la capital de la Vall d'Albaida. / Ajuntament Ontinyent

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacó que “esta visita es el resultado de una relación construida durante años desde la cultura y la fiesta, dos elementos que forman parte de nuestra identidad y que nos conectan de una manera muy especial con Zacatecas”. En el marco de la recepción, Jorge Rodríguez hizo entrega a la delegación mexicana de varios obsequios institucionales vinculados a la ciudad. Entre ellos, una publicación conmemorativa del centenario del nacimiento del Mestre Ferrero, autor de la marcha mora Chimo, así como las partituras de la obra, con el objetivo que pueda ser interpretada también en Zacatecas. “Uno de los retos que nos hemos marcado como ciudad es que la marcha mora se interprete internacionalmente en el mayor número de lugares posible”, señaló el alcalde, quien definió los regalos como “un pequeño reconocimiento y una manera de compartir un trozo de Ontinyent”.

Recepción oficial de representantes de Zacatecas en alcaldía de Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Por su parte, el Presidente Municipal de Zacatecas, Miguel Varela, expresó en el Libro de Honor de la ciudad su satisfacción por la visita y la voluntad de convertir esta relación en una realidad formal, mostrando su deseo de consolidar “la gran amistad que nos une” con el objetivo de llevar a cabo el hermanamiento, agradeciendo también la acogida recibida por parte de la ciudad y de su alcalde. Miguel Varela correspondió con varios regalos institucionales, entre los cuales destacaba una botella de mezcal elaborado en la zona sur del estado de Zacatecas, una pieza de plata con el escudo de la ciudad (en referencia a su histórica vinculación con la minería) y una ilustración del templo de San Agustín, uno de los edificios más emblemáticos de la capital zacatecana. Durante su intervención, el presidente municipal destacó el valor simbólico de los obsequios como muestra de agradecimiento y de aprecio hacia Ontinyent.

Entrega de obsequios entre Ontinyent y la ciudad mexicana de Zacatecas. / Ajuntament Ontinyent

La relación entre Ontinyent y Zacatecas tiene su origen en el estudio y el intercambio cultural alrededor de las fiestas de Moros y Cristianos, con hitos como la participación de la Morisma de Bracho en las fiestas de Ontinyent o la declaración de la ciudad valenciana como capital internacional de estas celebraciones.