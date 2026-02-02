El nuevo jefe de la Policía Nacional en Ontinyent fija sus prioridades: delitos contra el patrimonio, violencia de género y de odio

El Centre Cultural Caixa Ontinyent ha acogido hoy la ceremonia institucional de entrega del bastón de mando como responsable de la Policía Nacional en Ontinyent a Francisco Baselga Bayo, que accedió al cargo en noviembre del año pasado.

El acto registró una notable asistencia, contando con la presencia del subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, el comisario provincial, Carlos Holgado Pascual y el jefe superior de la Policía Nacional en Comunitat Valenciana, Carlos Gajero Grande; además de otros representantes políticos y otros profesionales de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Consorci de Bombers y Protección Civil, entre otros.

Tras los protocolos establecidos en este tipo de citas -se explica, entre otras cosas, para qué sirve el bastón de mando- fue el turno de los parlamentos. Baselga Bayo fue el primero en tomar la palabra, explicando que asume el cargo con responsabilidad: "La seguridad se construye entre todos. Ontinyent es una ciudad dinámica, con una identidad muy marcada, un referente en la Comunitat Valenciana". El responsable de la Policía Nacional en Ontinyent también fijo sus prioridades en el cargo: "Hay que responder con eficacia. Los servicios de radiopatrulla son esenciales, claves en la prevención de los delitos. También vamos a combatir los delitos contra el patrimonio, teniendo los equipos activos tanto de denuncias como de documentación. La violencia de género y los delitos de odio también va a ser dos de nuestros frentes de trabajo", expuso.

El subdelegado de Gobierno, José Rodríguez Jurado, felicitó al nuevo inspector jefe y destacó que "la seguridad de una ciudad es responsabilidad del trabajo coordinado las administraciones y los cuerpos de seguridad. Un buen inspector jefe mejora la vida de quienes habitan la ciudad".

El alcalde Jorge Rodríguez, por su parte, destacó la necesidad de la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad: "Ontinyent es una ciudad segura, las cifras no son fruto de las casualidades, sino de las causalidades. Os agradecemos el trabajo, os agradecemos la vocación de servicio público".

Noticias relacionadas

Por último, el jefe superior Carlos Gajero Grande destacó la trayectoria de Baselga: "Ha formado parte en investigaciones complejas del grupo de Homicidios de València, además de ser destinado en ciudades como Barcelona, Alicante o las Palmas. Es la persona idónea".