El PP de Xàtiva critica la "degradación urbana" en la zona de Santas y Menor Cuesta

El Partido Popular de Xàtiva ha visitado, a petición de los vecinos, la zona de las Santas y Menor Cuesta, que describen como "uno de los entornos más castigados del casco histórico". "La degradación urbana, las filtraciones subterráneas, las humedades estructurales y la falta de accesibilidad están deteriorando gravemente la calidad de vida de quienes aún residen en el barrio", afirman los populares.

Durante la visita, los vecinos trasladaron al PP lo que consideran "una situación insostenible", con "fugas de agua recurrentes que se arreglan a base de parches, aperturas puntuales de la calle sin una solución definitiva, viviendas dañadas por la humedad y calles impracticables para personas mayores, con movilidad reducida o con dificultades para desplazarse", sostienen. “No es un problema puntual, es el abandono continuado de una zona entera del casco histórico”, inciden.

Desde el Partido Popular acusan al gobierno municipal de "incoherencia": "presumen de defender el casco histórico mientras no existe ningún plan integral de recuperación urbana, ni de renovación de infraestructuras, ni de mejora de la accesibilidad, ni de apoyo real a los vecinos que viven en estas calles", afirman. “Aquí no hay una estrategia, solo actuaciones improvisadas cuando el problema ya es grave”, ahondan. .

Según el PP, "los vecinos mostraron escritos y solicitudes formales dirigidas al alcalde solicitando una reunión desde hace más de dos años, sin haber recibido respuesta alguna. El alcalde no aparece, no escucha y no pisa el barrio. Para los vecinos, Roger Cerdà simplemente no existe”, lamentan.

El portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, mantiene que “no se puede hablar de protección del casco histórico mientras se deja que barrios como las Santas y Menor Cuesta se deterioren hasta el punto de no invitar a vivir en ellos. Hay vecinos mayores atrapados en calles inaccesibles y viviendas dañadas por filtraciones, mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado”. “Roger Cerdà está centrado en otros asuntos y ha dejado de lado los problemas reales de la gente. Los vecinos llevan dos años pidiendo una reunión que nunca llega. Esto no es un problema de recursos, es un problema de desidia y de falta de interés por los barrios”, continúa Sanchis, que promete la puesta en marcha de un "plan integral de recuperación de las Santas y Menor Cuesta, con soluciones definitivas a las filtraciones, mejora de la accesibilidad y una actuación global que devuelva dignidad al barrio".