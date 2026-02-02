Sofía Rodríguez se clasifica entre las 20 mejores en el Campeonato del Mundo de Ciclocross

La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez Revert obtuvo el mejor resultado en unos campeonatos del mundo de ciclocross tras lograr clasificarse en el puesto decimoséptimo en el circuito neerlandés de Hulst.

Una prueba marcada nuevamente por el dominio demoledor de la ciclista local Lucinda Brand que hizo bueno los pronósticos. En cuanto a Rodríguez, su objetivo era intentar meterse en el top 20, meta que consiguió la ontinyentina tras una dura pugna con su compañera Lucía González.

Finalmente, entraría en el puesto 17, a más de cuatro minutos de la vencedora. La diferencia era abrumadora, pero la campeona de España sigue trabajando para intentar acercarse algún día a las corredoras belgas y holandesas.

Con esta prueba Sofía Rodríguez da por terminada la temporada de ciclocross y ahora prepara las carreras de gravel y alguna de BTT.

El ciclista setabense Alberto Bruce en el podio, tras ganar en Fuenlabrada. / Levante-EMV

Alberto Bruce vence en Fuenlabrada

Por otra parte, el ciclista de Xàtiva Alberto Bruce, del equipo Gsport, logró la primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Fuenlabrada (Madrid) de categoría elite y sub-23. Una carrera dominada por el equipo de Antonio Llopis, que metió a dos corredores en la escapada final. Bruce sería el más rápido al sprint, por delante de su compañero Xavi Mestre, de Beniarjó. Bruce, de 19 años, y Mestre, de 18 años, son los nuevos refuerzos que, seguro, van a dar tardes de gloria a la escuadra setabense.