El Xàtiva Voleibol femenino gana por 3-1 al AVG Almería

Nueva jornada para los equipos de categorías nacionales del Club voleibol Xàtiva. El Ahora Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina grupo de ascenso sumó los tres puntos en juego al vencer al Wash Auto Panel AVG Almería por 3-1 (25-16/25-22/20-25/25-16) en un gran partido de las de Xàtiva que salieron concentradas desde el principio, ante un conjunto andaluz que defendieron lo indecible. Las de Xàtiva se quitan la espina de la primera fase en la que perdieron los dos partidos contra las almerienses. El Familycash Xàtiva masculino de superliga2 tuvo jornada de descanso.

Las chicas del Ahora Vóley Xàtiva celebran la victoria frente al Almería. / Club Voleibol Xàtiva

El Ahora Vóley Xàtiva afrontaba la cuarta jornada de la segunda fase liguera en partido disputado el pasado sábado en el Pabellón Municipal de Voleibol. Había interés en ver al equipo después del gran partido de la semana anterior en Tarragona, porque visitaba la capital de la Costera un rival incómodo como el Wash Auto Panel AVG Almería, un conjunto con buenos fundamentos técnicos y una gran capacidad defensiva.

Los técnicos setabenses Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay plantearon el partido para salir con mentalidad ganadora desde el principio. El primer set transcurrió igualado, las almerienses bien posicionadas en campo, controlaban las embestidas locales. El primer tiempo muerto de Xàtiva, con 13-12 a favor, hizo despegar al equipo, que con un juego espectacular pusieron tierra de por medio (17-12), obligando a las andaluzas a parar el partido con el tiempo técnico. Las de Xàtiva presionaron a la recepción visitante con un buen saque y atacaron con firmeza para llevarse el parcial sin dificultades por 25-16. Las de Xàtiva mantuvieron la misma dinámica de juego en la segunda manga, y con un juego rápido y agresivo pronto dominaron todas las facetas del juego. Con 16-11 las almerienses ya habían consumido sus dos tiempos muertos, aunque siguieron defendiendo lo indecible. Las de Xàtiva dominaron 21-14, lo que parecía definitivo, aunque una gran reacción de las almerienses lograba recortar las diferencias, obligando a las locales a consumir sus dos tiempos muertos, el último con 24-22, que sirvieron para que las locales se adelantaran finalmente por 25-22. Cambiaba el panorama en el tercer set, después de varios cambios tácticos realizados por las locales, las visitantes sacaron a relucir su calidad, presionaron en saque, mantuvieron el nivel defensivo y remataron con efectividad. Con 9-13, las de Xàtiva solicitaron su primer tiempo muerto y reaccionaron hasta el 19-20, recortando a un solo punto la diferencia. Sin embargo, las almerienses lograron controlar el final de set, venciendo por 20-25. En el cuarto y definitivo set, las de Xàtiva tuvieron que emplearse a fondo para romper la igualdad inicial, aunque se adelantaron ligeramente (9-7). A partir de ese momento recuperaron su juego inicial, saques duros, defensas intensas y ataques inapelables. Con 17-9 las de Almería ya habían consumido sus dos tiempos muertos. Un final con las de Xàtiva en racha ascendente y varias jugadas consecutivas encadenando el punto, cerraba el set y el partido por 25-16.

Por el CV Xàtiva jugaron: Sandra Martínez, Taina Ferrer, María Martí, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel, Ariadna Juan y Martina Valor. Las de Xàtiva viajan a las Islas baleares para enfrentarse el próximo sábado 7 de febrero a las 16 horas al CV Manacor en el pabellón deportivo Na Capellera. En los resultados de la última jornada, el Palma de Mallorca que cuenta sus partidos por victorias, asume el liderazgo al ganar al Tarragona por 3-0, en una de las sorpresas de la jornada. El Rivas de Madrid venció también por 3-0 al CV Manacor de Baleares.

En la superliga2 masculina, jornada de descanso para los de Xàtiva, que el próximo sábado 7 de febrero viajaran a tierras alicantinas en el derby de la Comunitat Valenciana contra el CV Almoradí a las 17:30 horas. Un partido complicado y muy interesante contra el segundo clasificado, que en la última jornada ganó en casa contra el Grupo Alfil de Marbella por un ajustado 3-2, después de que los malagueños ganaran los dos primeros sets.

Resultados de las categorías de base

En la primera división juvenil femenina, victoria del Ahora vóley Xàtiva en la cancha del Vóley Grau de Castellón por 0-3 y continúan líderes indiscutibles de la clasificación. Jornada de descanso en la primera división junior masculina. Victoria del conjunto senior femenino de la segunda división en la cancha del CV Ibi de Alicante. El Xàtiva voleibol rosa de la segunda división juvenil femenina ganó en la cancha del CV Altamira de Valencia por 0-3.

En las primeras divisiones autonómicas cadetes de iniciación al rendimiento, destacar la victoria del Ahora Vóley Xàtiva por 3-0 (25-14/26-24/25-14) frente al CV Illa Grau de Castellón. Victoria del Xàtiva voleibol cadete masculina de la primera división por 0-3 (17-25/17-25/21-25) en la cancha del CV Picassent, en un partido controlado por los setabenses. Derrota en la primera división infantil femenina del Dental Carralero Xàtiva por 1-3 frente al Illa Grau de Castellón. Y victoria del Xàtiva cadete femenino en la tercera división por 3-0 contra el CV Cullera. El resto de equipos tuvieron jornada de descanso.

Noticias relacionadas

El pasado domingo se disputó en el pabellón de voleibol la sexta jornada de Iniciación al rendimiento Alevín masculina. Se disputaron quince partidos, donde se vio evolucionar a los alevines de seis equipos de la provincia de Valencia: CV Catarroja, CV Picassent, CV Valencia, CV Xàtiva, CV Gandia y Colegio Juan XXIII Arenas de Gandia, en una jornada emocionante con numeroso público en las gradas.