El XVIII Memorial del bombardeo de Xàtiva recuerda a las víctimas de la dictadura con una docena de ponencias

La editorial Ulleye ha desvelado la programación de las ponencias del XVIII Memorial Víctimas de la estación de Xàtiva que se desarrollarán en la Casa de la Cultura los fines de semana del 6, 13 y 14 de febrero, y que tienen como objetivo recordar a todos aquellos que sufrieron represión durante la dictadura.

El viernes 6 de febrero, a las 19.30 horas, tendrá lugar la presentación del libro “50 anys de la mort del dictador”. Se trata del volumen que recoge el texto de algunas de las ponencias leídas en las jornadas de la anterior edición de 2025. El texto será presentado por María Josep Martínez Cledera, miembro del Ateneu Popular de Xàtiva y militante d’Endavant.

A la semana siguiente, el viernes 13 de febrero, a las 17.00 horas, se presentará el XVII Memorial Víctimes del bombardeig de Xàtiva de 1939, en su edición de 2026. Alas 17.15 horas, se darán inicio a las ponencias, con la intervención de Ricard C. Torres Fabra, doctor y profesor universitario emérito, que realizará algunas reflexiones sobre la memoria democrática a partir de la militancia histórica. A las 17.45 h, Salus Herrero i Gomar, profesor emérito de filosofía y sociología, hablará sobre la memoria democrática de la dictadura franquista en Benigànim, a la luz de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos. A continuación, se hará entrega de un cuadro de la pintora local María Teresa Pastor Peiró, por sus trabajos de memoria democrática, en la defensa de las señas de identidad del País Valencià, y por su compromiso ético.

Sobre las 18.30, la artista Mar Juan Tortosa, investigadora i docente universitaria, hablará sobre diversos proyectos escultóricos para dar voz a un caso de violencia franquista en Xàtiva. A las 19.00, el profesor emérito Salvador Abad Vidal, biografiará la vida de Vicente Abad Olmos, jefe del Estado Mayor de la 17 Brigada Mixta. A las 19.30, el profesor y colaborador de Levante-EMV, Salva Catalá, analizará el juicio sumarísimo realizado al escultor José Aragonés, y su regreso a la Xàtiva franquista después de cumplir una pena de cárcel y destierro. Sobre las 20.00, el investigador y divulgador histórico, Carlos Arruñana, aportará novedades sobre Jose Martínez Ramón, uno de los dos supervivientes setabenses en campos de extermino nazi.

El sábado 14 de febrero, a las 11.30, el profesor emérito Rafael Buforn Valero, organizará una visita al cementeri civil de Xàtiva, con el título "La història soterrada". Por la tarde, la presidenta de la Asociación Víctimas de las fosas del cementerio de Xàtiva, Sara Mejías, hablará sobre el derecho a un entierro digno. A las 19.40, el regidor del PSPV-PSOE, durante las legislaturas de 1979 a 1987, Fabián Fenollar Blanquer, hablará sobre la lucha democrática y social en los tiempos de la Transición. Sobre las 20.20, cerrará las jornadas, la integradora social Vero Llopis, con la ponencia “el besavi enyorat”.