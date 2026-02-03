Actaio organiza un seminario sobre nuevos modelos empresariales

Actaio organiza el seminario Nuevos modelos empresariales. Competitividad, atracción y retención del talento, que tendrá lugar el próximo 17 de febrero de 9 a 13 horas en la sede de Coeval, en Ontinyent. El objetivo de la jornada es proporcionar herramientas para que las empresas y sus equipos directivos puedan impulsar la atracción y la fidelización del nuevo talento, en un contexto de cambio cultural, generacional y de transformación tecnológica, reforzando la marca empresarial y adaptándose a las circunstancias específicas del territorio.

Reunión de Actaio, en una imagen de archivo. / Actaio

El acto está organizado por el Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi-Ibi-Ontinyent, junto con Coeval y el Ayuntamiento de Ontinyent, en el marco del Plan de Acción del IX Proyecto de Actaio, que contempla entre sus objetivos la atracción a la industria. Las personas interesadas en asistir se pueden inscribir en este formulario.

El programa de la jornada arranca con una bienvenida institucional a cargo del secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felip Javier Carrasco Torres; el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramage; el presidente de Coeval, Javier Cabedo Sanchis; y la coordinadora del IX Proyecto de Actaio, Macarena Florencio Quilis. A continuación, se trabajará con diferentes dinámicas para facilitar que las empresas reflexionen sobre sus necesidades en un momento coyuntural, de relevo generacional y transformación cultural, partiendo siempre de su potencial, en un taller conducido por la consultora Talent Growth Management. Además, habrá espacio para el networking, facilitando que las empresas intercambien conocimientos y que surjan sinergias.

Actaio se enmarca dentro de EMPACE 2025-2026. Programa de Fomento de los Acuerdos Territoriales en materia de Empleo y Desarrollo Local de la Generalitat Valenciana, Labora y el Ministerio de Trabajo y Economía Social – SEPE.