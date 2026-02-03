Actaio organiza un seminario sobre nuevos modelos empresariales
La jornada se celebrará el próximo 17 de febrero en la sede de Coeval, en Ontinyent
Actaio organiza el seminario Nuevos modelos empresariales. Competitividad, atracción y retención del talento, que tendrá lugar el próximo 17 de febrero de 9 a 13 horas en la sede de Coeval, en Ontinyent. El objetivo de la jornada es proporcionar herramientas para que las empresas y sus equipos directivos puedan impulsar la atracción y la fidelización del nuevo talento, en un contexto de cambio cultural, generacional y de transformación tecnológica, reforzando la marca empresarial y adaptándose a las circunstancias específicas del territorio.
El acto está organizado por el Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local Alcoi-Ibi-Ontinyent, junto con Coeval y el Ayuntamiento de Ontinyent, en el marco del Plan de Acción del IX Proyecto de Actaio, que contempla entre sus objetivos la atracción a la industria. Las personas interesadas en asistir se pueden inscribir en este formulario.
El programa de la jornada arranca con una bienvenida institucional a cargo del secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felip Javier Carrasco Torres; el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramage; el presidente de Coeval, Javier Cabedo Sanchis; y la coordinadora del IX Proyecto de Actaio, Macarena Florencio Quilis. A continuación, se trabajará con diferentes dinámicas para facilitar que las empresas reflexionen sobre sus necesidades en un momento coyuntural, de relevo generacional y transformación cultural, partiendo siempre de su potencial, en un taller conducido por la consultora Talent Growth Management. Además, habrá espacio para el networking, facilitando que las empresas intercambien conocimientos y que surjan sinergias.
Actaio se enmarca dentro de EMPACE 2025-2026. Programa de Fomento de los Acuerdos Territoriales en materia de Empleo y Desarrollo Local de la Generalitat Valenciana, Labora y el Ministerio de Trabajo y Economía Social – SEPE.
