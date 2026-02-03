El Club Ciclista Ontinyent abre la temporada con la concentración del equipo cadete en Calpe

El Club Ciclista Ontinyent ha dado el pistoletazo de salida a la temporada con la concentración del equipo Guerola Cadetes, que tuvo lugar el pasado fin de semana en la localidad alicantina de Calpe. Una cita clave para preparar el inicio de la competición y, al mismo tiempo, reforzar la cohesión de un grupo que afronta el nuevo curso con ambición e ilusión.

Bajo la dirección deportiva de Jordi Gandía, y con el apoyo de José Vallés, auxiliar y fisioterapeuta del equipo, el conjunto ha completado unas jornadas de trabajo marcadas por la planificación, el esfuerzo y la convivencia. Ambos han demostrado formar un sólido tándem al frente del proyecto, cuidando tanto la preparación deportiva como el bienestar de los corredores, en un ambiente que ha favorecido la unión del grupo desde el primer momento, remarcan desde el Club Ciclista Ontinyent.

Durante la concentración, los cadetes tuvieron la oportunidad de reconocer sobre el terreno las etapas de la próxima Volta a la Costa Blanca Cadete, prevista para el mes de marzo, una prueba señalada en el calendario. Además, se llevaron a cabo charlas técnicas, reuniones para perfilar la temporada, entrenamientos específicos y la entrega de equipaciones oficiales.

Más allá del trabajo físico, desde el club se destaca la importancia de estas jornadas para “sentar las bases de la convivencia”, un aspecto considerado fundamental en deportes de equipo como el ciclismo formativo, donde la confianza y el compañerismo terminan siendo determinantes a lo largo de la campaña.

El estreno competitivo del equipo Guerola Cadetes del C.C. Ontinyent no se hará esperar. Será el próximo 15 de febrero en Altea, en la primera prueba del Challenge Autonómico, que se disputará sobre un exigente circuito y marcará el inicio de una temporada que se presenta apasionante para la escuadra ontinyentina.

Tanto el cuerpo técnico como los corredores coinciden en el mensaje que deja esta primera concentración: el equipo está preparado para comenzar a competir, con un grupo unido, motivado y con ganas de demostrar el trabajo realizado durante la pretemporada, afirman desde el club.