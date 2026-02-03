El Consell recula y autoriza una tercera planta solar en Albaida con 7.500 paneles

La Conselleria de Industria e Innovación ha otorgado la autorización administrativa previa a una filial de la multinacional suiza EBL para la implantación de una planta solar integrada por casi 7.500 paneles fotovoltaicos con una potencia eléctrica de 3,25 megavatios en la zona de la Vega de Albaida.

La resolución se conoce apenas un mes y medio después de que la administración autonómica desestimara en un primer momento la inversión, valorada en 2,4 millones de euros, argumentando que el proyecto no había obtenido el informe favorable preceptivo y vinculante en materia de ordenación del territorio y paisaje. La Generalitat cerró la puerta a continuar la tramitación del expediente al no disponer de la documentación necesaria, puesto que, una vez agotado el plazo previsto en la normativa, la empresa no había subsanado la totalidad de las deficiencias señaladas por la Conselleria de Medio Ambiente.

Sin embargo, contra dicha decisión presentó un recurso de alzada el 7 de enero la compañía radicada en Calasparra (Murcia) Villenlar, SL-que tiene a la inversora suiza EBL como socia única- aportando la documentación requerida. El 20 de enero de 2026, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental emitió un informe que dio pie a reactivar la tramitación, una vez comprobado que se cumplían todos los requisitos medioambientales exigidos previamente. Un día después, el Servicio Territorial de Industria y Energía ordenó dejar sin efecto la resolución que había dado carpetazo al parque fotovoltaico, el cuarto que se ha tramitado en Albaida en los últimos años.

Otras dos macroplantas solares impulsadas por la multinacional IM2 en Albaida con una superficie vallada de 121 hectáreas han conseguido pasar en 2025 el filtro medioambiental y se encuentran en la fase final de su tramitación. Ambas han recortado significativamente su superficie inicial ocupada para ser aprobadas. En octubre de 2025, la inversora suiza EBL también obtuvo los permisos para construir otra planta fotovoltaica presupuestada en 2 millones de euros con 9.500 módulos solares en la partida del Catalí de Agullent, en la misma comarca de la Vall d'Albaida, uno de los territorios valencianos que concentran un mayor número de proyectos de este tipo.

En noviembre de 2025, la Conselleria de Industria desestimó otra planta solar ideada en un emplazamiento cercano del término de Albaida con características muy similares a la ahora autorizada. La iniciativa, promovida por la empresa de Aielo de Malferit Corp Convictions SL con 9.000 módulos fotovoltaicos y una inversión de 2 millones de euros, seleccionó como ubicación unos terrenos del paraje de la Caseta de Petre situados junto a la carretera CV-641 y próximos al circuito de cross La Vega. Pero no logró cumplir todos los requisitos ambientales y territoriales. La Conselleria de Medio Ambiente cuestionó el impacto paisajístico de la instalación.

Una superficie de 75.251 m2

La autorización del parque fotovoltaico de Villenlar, SL va acompañada de una serie de condicionantes impuestos por la Generalitat. La promotora deberá conservar zonas de vegetación en los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos que sirvan de tamiz de la lluvia, así como dejar cinco hileras de arbolado frutícola en los lindes este y sureste del recinto junto al Camino de Bufali a Albaida y mantener el máximo número de ejemplares de árboles frutales posible. Igualmente, los árboles que se deban eliminar serán reubicados en zonas no ocupados.

El parque fotovoltaico se diseña con una superficie vallada de 75.251 metros cuadrados en cinco parcelas de Albaida de tipología rústica y uso agrario. El área de generación está vinculada a una línea subterránea para evacuar la energía proyectada sobre el área de la Coma, junto con un centro de transformación.

Noticias relacionadas

La administración autonómica insta a la empresa a vigilar especialmente el posible aumento del riesgo de erosión en la zona, así como a respetar y mantener en buen estado los bancales, limitar el movimiento de tierras y favorecer un proceso de revegetación. La instalación se proyecta dentro de un coto deportivo de caza, por lo que sus titulares (el Club de Caza Cova Alta) deberán ser informados. Además, una de las parcelas objeto de la actuación se encuentra afectando zona de policía de cauce público, de modo que tiene que cumplirse la normativa específica al respecto. La empresa dispone ahora de un plazo de 11 meses para solicitar la autorización definitiva de explotación para poner en marcha la planta.