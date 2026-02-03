La Diputació financia con un millón la compra de dos autobuses para Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha sacado a concurso público el suministro de dos nuevos autobuses urbanos de bajo impacto ambiental, una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 600.000 euros, impuestos incluidos, y que permitirá reforzar y mejorar el servicio municipal de transporte público urbano. Esta inversión, financiada íntegramente por la Diputació de València mediante subvención directa nominativa, se suma a la actuación anunciada la semana pasada para la renovación de marquesinas y la implantación de información digital en tiempo real a las paradas, de forma que Ontinyent llegará este año al millón de euros en inversiones para movilidad sostenible con apoyo de la institución provincial.

El procedimiento de licitación para la compra de los autobuses se encuentra ya publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, con plazo para la presentación de ofertas abierto hasta el próximo 6 de marzo, con un plazo de ejecución previsto es de siete meses, dado que los vehículos tienen que ser equipados de manera específica para adaptarse a las necesidades del servicio. La finalidad de esta actuación es dotar el servicio de transporte público urbano de los medios necesarios para poder incrementar las frecuencias de paso y abrir la puerta a ampliar recorridos, mejorando la prestación del servicio, que desde el 1 de enero de 2020 se gestiona de manera directa por parte del ayuntamiento.

Los dos nuevos autobuses estarán especialmente diseñados para el transporte urbano de viajeros, cumplirán con la normativa europea de emisiones Euro 6e y ofrecerán elevados estándares de seguridad, confort y accesibilidad. Cada autobús tendrá una capacidad mínima de 60 personas, con un mínimo de 30 asientos fijos, y estará equipado con motor de como mínimo 250 kW de potencia, caja de cambios automática de última generación y una autonomía mínima de 250 kilómetros.

Así mismo, contarán con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como por ejemplo control de puntos ciegos, cámaras de marcha atrás, control de presión de neumáticos, sistemas de seguridad activa además de sistemas de extinción de incendios y medidas específicas para evitar atrapamientos en las puertas. En el ámbito del confort y la información al usuario, los nuevos vehículos incorporarán climatización, iluminación LED, pantallas interiores de gran formato con información de las próximas paradas, sistemas de sonido, conteo automático de pasajeros o preinstalación de wifi, entre otros.

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y regidora del Ayuntamiento de Ontinyent, Natàlia Enguix, ha destacado que “estas inversiones demuestran una vez más el cumplimiento de los acuerdos del gobierno de la Diputació con Ontinyent y su apuesta por un modelo de movilidad más sostenible, moderna y accesible”. Enguix ha remarcado que “en pocos días hemos anunciado dos actuaciones que, sumadas, superan el millón de euros, y que tienen un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía, en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de los servicios públicos”.

Por su parte, el regidor de Transporte, Jordi Vallés, ha señalado que “la compra de los nuevos autobuses permitirá hacer un salto cualitativo muy importante en el servicio de bus urbano. Esta actuación completa la inversión anunciada recientemente en marquesinas e información digital, dentro del proyecto global de mejora progresiva del transporte público urbano en el que viene trabajando el gobierno de Ontinyent con nuestro alcalde Jorge Rodríguez al frente”. El regidor ha agradecido “el trabajo de la vicepresidenta Natàlia Enguix para hacer valer Ontinyent en València, en este y en otros asuntos”.