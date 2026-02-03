La Diputación aprueba doce proyectos más del Pla Obert en la Vall d’Albaida con una inversión de 1,5 millones

La Diputació de València ha aprobado doce proyectos más del Pla Obert en la comarca de la Vall d’Albaida por un valor de 1.533.854 euros, cuatro nuevos en la Canal de Navarrés, con una inversión de 910.822 euros, y otros cuatro más en la Costera, que suman 188.643 euros.

En la Vall d’Albaida, destaca la renovación de la piscina infantil de Benigànim (374.837 euros); la adecuación de la zona verde de la calle Batalla de Lepanto de Bocairent (318.352 euros); la mejora y el acondicionamiento de las instalaciones e implantación de telegestión en el depósito y pozo municipal Baladrar de Benissoda (190.923 euros); y el revestimiento de la piscina municipal de Carrícola (164.789 euros).

Además, se ha dado el visto bueno a dos actuaciones en Aielo de Malferi: sustitución de las ventanas exteriores de la Escoleta Infantil (43.936 euros) y la urbanización de la parcela de acceso al Grup Nou (126.114 euros). En Rugat también se han aprobado dos proyectos, en este caso es la adquisición de dos inmuebles (20.000 y 54.000 euros respectivamente).

Igualmente, se ha validado la actuación de Albaida para la reparación del camí Vell d’Ontinyent a Albaida, paso inundable de N’Anguilar y reasfaltado en carretera d’Ontinyent (89.235 euros); la de Fontanars dels Alforins para la implantación de un sistema domótico para las captaciones y depósitos de agua potable (54.443 euros); la de Sempere para la mejora de la iluminación e instalación de la pérgola y bancos en el mirador de la plaza de San Pedro (51.698 euros); y la de Montaverner para la reforma del revestimiento de la piscina de recreo (45.527 euros).

Por lo que se refiere a la Canal de Navarrés, se han aprobado tres actuaciones en Navarrés y una en Bolbaite, que suman 910.822 euros. Destaca la construcción de un gimnasio, la reforma de la piscina y del área de juegos infantiles del polideportivo municipal de Navarrés (650.000 euros), a lo que hay que sumar la reurbanización completa de dos tramos de la calle mayor (142.996 euros) y la pavimentación del camino Fuente el Borrero (43.588 euros). En Bolbaite, se ha validado la reforma de la piscina municipal (74.238 euros).

En la Costera, se ha dado el visto bueno a cuatro proyectos, que ascienden a 188.643 euros: reforma de la casa de los maestros de Estubeny (65.084 euros); reparación de pistas de tenis y pista multideporte tras los daños causados por la dana en la Pobla Llarga (64.591 euros); sustitución de juegos infantiles del parque Juanjo de l'Alcúdia de Crespins (34.417 euros); y reparación de fugas de agua potable en Cerdà (24.551 euros).

Nuevo decreto del Pla Obert

La Diputació de València ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de 57 proyectos municipales, con una inversión global de 7.805.114 euros. Con esta aprobación, el programa, que cuenta con un presupuesto total de 350.000.000 euros, alcanza ya un importe aprobado de 137.098.915 euros repartidos en un total de 926 actuaciones.

El nuevo decreto, impulsado desde el área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, refuerza “el carácter abierto, ágil y flexible del plan, permitiendo a los municipios decidir en qué invertir sus recursos sin esperar a convocatorias ni ajustarse a líneas cerradas”. En este sentido, Natàlia Enguix subraya que el éxito de este modelo cuatrienal es que “aquí no hay proyectos pequeños, porque la reforma de una piscina en Bolbaite o la renovación del alumbrado en Rugat son igual de vitales para sus vecinos que las grandes obras en ciudades mayores”. La vicepresidenta insiste en que con el Pla Obert “es la Diputación la que se adapta a los pueblos y no al revés: acompañamos con agilidad y recursos para que inversiones como el nuevo gimnasio de Navarrés sean una realidad lo antes posible”.

Noticias relacionadas

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, considera que el Pla Obert “es la mejor muestra de que esta Diputación está al servicio de los municipios, especialmente de los más pequeños”. A su juicio, el plan “permite vertebrar nuestro territorio desde la confianza en los ayuntamientos, eliminando trabas y poniendo el foco en lo que de verdad importa: que todos los ciudadanos de la provincia, vivan donde vivan, tengan acceso a unas infraestructuras dignas y de calidad”.