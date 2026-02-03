Educación aprueba las mejoras propuestas por la concejalía de Urbanismo en el CEIP La Sénia
El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins acometerá durante el verano de 2026, con el remanente del Pla Edificant, la restauración de pilares y la remodelación de baños en el CEIP La Sènia.
La Consellería de Educación, Cultura y Universidades ha resuelto favorablemente la actuación complementaria para el saneado de pilares y reforma de los baños de Infantil, la instalación de aire acondicionado en el comedor y mejora del suelo de la cocina del CEIP La Sènia. Una actuación para la cual se utilizará el saldo remanente, de 68.463,96 euros, del proyecto 6.606 del Pla Edificant para la “cubierta de la pista deportiva e insonorización del comedor” acometido en 2024 en el mismo centro escolar y que contaba con un presupuesto total de 737.811,55 euros.
Atendiendo las necesidades expuestas por el equipo directivo del CEIP La Sénia y después de inspeccionar las instalaciones para valorar los trabajos, el ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins, a través de la concejalía de Urbanismo, ha proyectado acometer las siguientes actuaciones: restauración de pilares exteriores (ubicados en el patio), remodelación integral de los baños de Infantil e instalación de suelos antideslizantes, nuevo aire acondicionado en el comedor y cambio del suelo de la cocina.
Próximamente, se publicará la licitación de las obras para que se ejecuten durante el verano de 2026 y los alumnos disfruten las mejoras en el curso escolar 2026 – 2027.
