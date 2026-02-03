Martí Domínguez presenta este jueves en Xàtiva su último libro «Ingrata pàtria»
La cita, enmarcada en el ciclo Converses a la Biblioteca, tendrá lugar a las 19:30h en la sala de personas adultas
Este próximo jueves 5 de febrero, a las 19:30 horas, tendrá lugar en la sala de personas adultas de la Biblioteca la presentación de la novela «Ingrata pàtria», de Martí Domínguez. Una actividad enmarcada dentro del ciclo Converses a la Biblioteca.
«Ingrata pàtria» se centra en las tres últimas horas de vida del rector de la Universidad de Valencia, Joan Baptista Peset Aleixandre, condenado a muerte y víctima de las represalias y la venganza política. A partir de este punto de partida, el autor construye una historia íntima y a la vez colectiva, un testimonio sobre la memoria, la dignidad y la traición.
Martí Domínguez es doctor en Biología, profesor titular de Periodismo de la Universidad de Valencia desde el año 2002 y director de la revista «Mètode. Science Studies Journal» desde 1998. Fruto de su trabajo como periodista, recibió el Premio Nacional de Periodismo en el año 2007. También escribe de forma habitual en distintos medios de comunicación, como El País, Levante-EMV y La Vanguardia.
Como novelista, es autor, entre otras obras, de la trilogía sobre la Ilustración, formada por los libros Les confidències del comte de Buffon (1997), El secret de Goethe (1999) y El retorn de Voltaire (2007), obra con la que recibió el Premio Josep Pla. Entre sus últimas obras encontramos otra trilogía sobre el fascismo, que incluye La sega (2016), donde recrea la represión franquista en el Maestrazgo; L’esperit del temps (2019), donde denuncia la colaboración de la universidad alemana con el nazismo, y la novela que se presentará el próximo jueves, Ingrata pàtria (2025).
