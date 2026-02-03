El Natació Xàtiva logra 13 podios en la competición alevín provincial en Gandia

El Club Natació Xàtiva subió hasta en 13 ocasiones al podio de la competición de la fase provincial del Autonómico Alevín de invierno, disputada el pasado fin de semana en la piscina municipal cubierta de Gandia. Los nadadores setabenses consiguieron varios primeros puestos y, algunos de ellos, lograron también las marcas mínimas para los próximos Campeonatos de España.

Lucas Revert fue primero en 50 metros braza con un tiempo de 35”97; en los 100 m braza fue primero con un crono de 1'18”40; fue primero en la prueba de 100 m estilos con 1'14”79 y en los 200 m libres logró la primera posición con un registro de 2´14”93.

Lara Martí fue primera en los 200 metros espalda con un tiempo de 2'38”13; en los 50 m espalda fue primera con un 33”26 y en los 50 m libres fue primera con un crono de 29”43. Además, en estas pruebas logró la mínima para los próximos campeonatos de España. También logró la mínima nacional en los 200 m libres, al nadar la primera posta del relevo con un tiempo de 2´23”05.

Ian Chust fue primero en los 200 m estilos con un registro de 2'29”84; en la prueba de 50 m espalda fue primero con un crono de 31”06; en los 100 m espalda fue primero y mínima nacional con un tiempo de 1'04”30 y en los 400 m estilos fue primero con un crono de 5'18”69, logrando también con esta marca la mínima nacional. Carles Cambra fue primero en la prueba de los 800 m libres, con un tiempo de 12'03”35.

El equipo formado por Ares Andreu, Ian Chust, Lucas Revert y Mario Sendra, obtuvo la primera posición en los relevos de: 4X200 m libres, 4X100 m libres y 4X100 m estilos. Los nadadores Lucas Revert, Julen Belda, Axel Arteche, Ares Andreu, Mario Sendra, Chloe Iaschuk, Leyre Aguirre y Carles Cambra lograron mínimas en diversas pruebas para los próximos campeonatos autonómicos de verano.

En el Campeonato Open Absoluto de Invierno de la federación madrileña, el nadador del Club Natació Xàtiva Guillem Casesnoves compitió en la prueba de 200 m braza clasificándose para la final, en la que logró la quinta posición con un tiempo de 2'27”96.

Noticias relacionadas

La competición provincial alevín celebrada en Gandia reunió a 148 nadadores pertenecientes a 12 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV). Por el CN Xàtiva también compitieron Lucía Pedernera, Emili Patricia Lala, Ethan Penadés, Paula Rodríguez. En el campeonato autonómico alevín de invierno que se celebra por provincias, los nadadores de Xàtiva compitieron en diversas pruebas individuales y en todos los relevos.