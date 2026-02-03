"Ontinyent Camina" comienza las rutas saludables con una multitudinaria salida desde la Casa del Delme

“Ontinyent Camina” ha comenzado este martes sus rutas saludables con una multitudinaria salida desde la Casa del Delme, en un acto que ha servido para dar el pistoletazo de salida a este nuevo programa municipal. La regidora de Sostenibilidad y coordinadora de la Casa del Delme, Sayo Gandia, y la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, han repartido los “pasaportes personales” que actuarán como elementos motivadores: con estos pasaportes, las personas participantes podrán ir sellando cada ruta realizada y optar a diferentes recompensas a lo largo del desarrollo de la actividad. La caminata ha transcurrido en un ambiente distendido e intergeneracional, contando con personas de diferentes edades, y con la participación de Anna Ferrero, presidenta de Comerç IN, entidad que colabora con los premios para las personas participantes.

Participantes en la caminata de Ontinyent, este martes. / Ajuntament Ontinyent

La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, ha destacado que “hoy ponemos en marcha un programa que nace con la voluntad de mejorar la salud física y emocional de la ciudadanía, pero también de reforzar los vínculos sociales y el conocimiento de nuestro entorno”. Gandia ha subrayado que “Ontinyent es una ciudad donde la gente ya anda mucho, y lo que queremos es darle un valor añadido a este hábito, haciéndolo más compartido y motivador”. Por su parte, la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, ha animado la ciudadanía a sumarse a las próximas salidas y ha remarcado la importancia de este tipo de iniciativas en el ámbito de la salud de las personas. Según Soler, “andar es una actividad accesible para prácticamente todo el mundo y tiene beneficios muy importantes tanto a nivel físico como emocional, especialmente cuando se hace en grupo y en un entorno natural como este recorrido, que pasa por varias zonas verdes”.

Participantes en la caminata, antes de la salida, en la Casa del Delme. / Ajuntament Ontinyent

El programa “Ontinyent Camina” consiste en caminatas saludables, accesibles y dinamizadas por personal educativo especializado, con salida todos los martes a las 10:00 horas desde la Casa del Delme. Las rutas, con una distancia aproximada de entre 3 y 4 kilómetros y una duración de unos 60 minutos, están adaptadas a todos los públicos y no requieren inscripción previa, de forma que cualquier persona interesada puede sumarse acudiendo directamente a su punto de inicio. Desde el Ayuntamiento de Ontinyent se destaca que “Ontinyent Camina” se complementa con otras iniciativas vinculadas a la promoción de la salud, como las caminatas impulsadas desde los centros de salud en colaboración con Atención Primaria, reforzando así una estrategia conjunta de salud comunitaria.