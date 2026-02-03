Paula Chàfer Calatayud elegida reina de las fiestas de Benigànim de 2026
El auditorio Paco Salvador acogió el pasado acto el primer acto oficial de los festejos patronales
Juan Antonio Boluda
El pasado sábado 31 de enero tuvo lugar en el auditorio municipal Paco Salvador el primer acto oficial de las fiestas patronales de Benigànim que se celebrarán el próximo mes de agosto en la localidad de la Vall d'Albaida. El recinto cultural se llenó para asistir a la elección de la Reina de las fiestas de 2026, Paula Chàfer Calatayud.
El acto empezó a las 20:00 horas y estuvo presidido por la regidora de Fiestas, Natalia Albert Mateu, y presentado por Natalia Cots Sanchis, secretaria de la junta de los festeros 2026. El ya elegido con anterioridad presidente de la Comisión de las Fiestas Patronales de 2026, Alejandro Cairols Sanjuan agradeció a los 45 festeros el apoyo y confianza que habían puesto en él para ejercer el cargo, así como en los padres y madres por el apoyo incondicional que reciben de ellos.
Los festeros de Cristo encargados cada año de organizar las Fiestas Patronales de Benigànim son los chicos y chicas de la localidad que lo desean cuando cumplen 19 años. Este año la comisión está formada por un total de 45.
En primer lugar, se procedió el acto de elección de la Reina de las fiestas, los 45 festeros y festeras fueron llamados uno por uno y depositaron en una urna de forma democrática el nombre de la que cada uno proponía para el cargo. La elegida por mayoría fue, Paula Chàfer Calatayud, de 18 años. Ella será la que representará en Benigànim las próximas fiestas junto con Alejandro Cairols Sanjuan.
Después del acto de elección de la Reina de fiestas, se procedió al sorteo de las parejas de festeros y festeras. En una urna se depositaron los sobres con los nombres de los chicos, y en otra urna el de las chicas. Se sortearon un total de 2 parejas y 11 tríos que, junto a las tres parejas de primos y la recientemente elegida Regina y el presidente, forman la Comisión de fiestas Patronales de 2026.
