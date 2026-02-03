"No sé si repetiría, correr 10 kilómetros con el traje de bombero es muy sofocante"

Xàtiva acogió el pasado domingo una cita especial: la carrera 10k organizada por el parque de bomberos local. Pionero en la Comunitat Valenciana, el evento reunió a cientos de participantes -se agotaron las inscripciones- y algunos de los asistentes corrieron con el traje -y el casco- utilizado en el día a día por los bomberos, que pesa entre siete y ocho kilos. La carrera tuvo carácter benéfico y permitió recaudar un total de 2.620 euros, que fueron donados a la Fundación Pequeño Deseo.

Sin duda alguna, lo más novedoso de la carrera -Xàtiva acoge varias citas de este tipo durante el año deportivo- fue la participación de bomberos que completaron el recorrido con su "traje de faena".

Jorge Radal, perteneciente al parque de Alzira y con 16 años de experiencia como bombero a sus espaldas, fue uno de ellos. Ayer narró como fue la aventura: "Fue algo nuevo, este tipo de carreras sí se hacen en Zaragoza, Madrid o Barcelona, pero esta es la primera que se coordina en Valencia. Es una experiencia interesante, no había tenido oportunidad de hacer algo así, quería probar. También podría haber venido como voluntario para ayudar a los compañeros de Xàtiva". Eso sí, no esconde que fue un reto exitgente: "Es una carrera dura. Son diez kiómetros con el peso añadido del traje de bomberos. Es muy sofocante. No sé si repetiría. El traje es de goretex y transpira, pero llevaríamos unos ocho kilos de mas".

Algunos de los bomberos que corrieron en la cita de Xàtiva, tras finalizar la carrera. / Levante-EMV

"Hubo un tramo en el que tenía las pulsaciones muy altas, con 185, prácticamente desde el kilómetro 6 al 10. Tuve que bajar el ritmo, aunque hice el recorrido por debajo de seis minutos el kiómetro, que era el objetivo. No quería apretar demasiado, ya que el objetivo era acabar la carrera de forma digna, no acabar caminando o que me diera algo. Con la chaqueta en la mano no se puede correr, es muy incómodo, por ejemplo".

Cuestionado sobre si se preparó la cita con entrenamientos específicos, el bombero del parque de Alzira expuso que siguió su rutina de siempre: "Yo suelo correr por la montaña, que es diferente a hacerlo en asfalto. No llevas un ritmo tan alto, pero el recorrido es más duro. A mi el el asfalto no me va muy bien, es peor para las articulaciones, peso más de 90 kilos, soy un corredor pesado. Sí tengo compañeros que se pusieron el traje para entrenar o lo usaron en cinta, pero yo no hice nada de eso".

"Pues no sé si repetiría ahora mismo, a lo mejor te diría que no. Fue muy duro. Yo creo que igual con un recorrido de 8 kilómetros sí que me lo pensaría, pero 10 ya no sé yo. Sino igual vendría a Xàtiva de voluntario. La experiencia ya está completada, también depende todo del ambiente con los compañeros", finalizó Radal.